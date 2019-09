Jorge Luis (Equo Aragón) rechaza la "política de bloques" y dice que "todas las opciones están abiertas"

Publicado 25/09/2019 11:53:20 CET

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Equo Aragón y exdiputado de Podemos-Equo al Congreso por Huesca, Jorge Luis Bail, ha rechazado este miércoles la "política de bloques" de cara a configurar las candidaturas a las elecciones generales del 10 de noviembre, aseverando que "todas las opciones están abiertas".

Equo ha convocado una consulta por Internet a sus militantes y simpatizantes en toda España para decidir cómo se presentan a los comicios, por lo que --en declaraciones a Europa Press-- Jorge Luis Bail ha rehusado posicionarse personalmente sobre la fórmula idónea para que Equo concurra a las elecciones.

Ha comentado que, en la consulta por Internet, las bases del partido ecologista pueden votar por coaligarse con Unidas Podemos, con Más País o ir en solitario, tras lo que ha dejado claro que la consulta se realizará "con todas las garantías" para militantes y simpatizantes.

Jorge Luis ha dicho de la consulta que "así lo recogen nuestros estatutos, que priorizan la toma democrática y amplia de este tipo de decisiones. Estamos pendientes de esta decisión, que debe tomarse en las próximas horas. Mientras tanto, Equo se encuentra avanzando debates antes de manifestarse en uno u otro sentido respecto a los anuncios y declaraciones realizados por otras fuerzas políticas y sus portavoces".

Jorge Luis Bail ha hecho notar que la coalición electoral con Más País "no es una opción que se haya concretado", aunque algunos líderes de Equo Madrid "han apostado muy fuerte" por las candidaturas de Íñigo Errejón. Ha insistido en que "no hay, todavía, una concreción, no se sabe en qué provincias se va a concretar esto".

Respecto a la coalición con partidos presentes en Aragón, el co-portavoz de Equo ha dicho que "hasta que no tengamos el refrendo de las bases no vamos a responder a esas ofertas", aunque "vamos a participar en las reuniones" que se convoquen.

Ha asegurado que Equo "es un referente de la ecología política como ideología y las luchas ecologistas", añadiendo que "hay un proceso de concienciación con el cambio climático y la pérdida de diversidad y Equo tiene el bagaje de todos los partidos verdes que hubo a mediados de los 80 en Europa y las federaciones continentales de partidos verdes".