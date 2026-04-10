Jorge Pueyo opta a la Presidencia de CHA para "reforzar" el partido y darle "un nuevo impulso"

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, anuncia su candidatura a la presidencia de este partido. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado este viernes su candidatura a la Presidencia de este partido, que se dirimirá en la Asambleya Extraordinaria del 18 de abril en Alcañiz (Teruel). Ha apostado por "reforzar las estructuras" orgánicas y darle "un nuevo impulso" a esta organización política.

En rueda de prensa, en la sede autonómica de CHA, Pueyo ha recordado que el anterior presidente de Chunta, Joaquín Palacín, falleció --por enfermedad-- el pasado 5 de marzo tras "darlo todo por este partido" y, a continuación, se ha abierto un proceso asambleario que concluirá en la fecha señalada en la capital bajoaragonesa.

"El momento que vive Chunta Aragonesista requiere más compromiso que nunca", ha continuado Pueyo, quien ha abogado por "dar un paso al frente con claridad" con "respeto" por el origen y el futuro de su partido: "No partimos de cero, venimos de 40 años de trabajo sin ningún tipo de caso de corrupción, luchando por nuestra tierra, por lo que nos identifica" y llevando a cabo "políticas valientes, limpias y claras".

Ha realzado "el compromiso militante de miles de compañeros y compañeras que se han dejado la piel en el territorio, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, que han estado construyendo el Aragón que merecemos" y han realizado un recorrido que ha posibilitado que Chunta siga siendo "una herramienta política viva y útil" y que "está más fuerte que en los últimos años".

Jorge Pueyo ha puesto de relieve que "el tiempo político ha cambiado" y que en las elecciones autonómicas del 8 de febrero los aragoneses "confiaron en un proyecto que ha sabido conectar con una nueva generación que votaba por primera vez y con varias generaciones que confiaron una vez en CHA y ahora han vuelto a confiar".

"En las pasadas elecciones aragonesas empezamos a recorrer un camino ante un escenario muy complejo, muy polarizado, de desintegración en gran parte de la izquierda estatal y que ha provocado que en algunos casos la izquierda no sepa reaccionar" y CHA ha pasado de tres a seis diputados en las Cortes de Aragón.

Pueyo ha sido tajante: "Tenemos la obligación de adaptarnos, de evolucionar, de cambiar en algunas cuestiones por el mero hecho del paso del tiempo" y este es "el momento de repensarnos" y de "reforzar" CHA como "esa herramienta al servicio de los aragoneses, de las aragonesas, de los sindicatos, de las asociaciones, de las plataformas, del territorio, de la gente que lucha por un Aragón mejor".

El portavoz parlamentario de CHA ha emplazado a "abrir una nueva etapa en el partido que refuerce nuestra organización y nuestro papel político en Aragón" para "seguir haciendo camino juntos y juntas, como dijo Labordeta", añadiendo: "Es el momento de mirar con orgullo lo que hemos construido estos 40 años de decir 'no' al trasvase del Ebro, de defender nuestra financiación, el feminismo, las causas como el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, de defender cuestiones de dignidad que siempre hemos estado representando en todas las instituciones, desde el pueblo más pequeño hasta el Congreso de los Diputados o en Europa".

Lo que le mueve a dar este paso es "el sueño de muchos aragoneses, de la militancia de CHA, de construir un proyecto mejor" para que "ese aragonesismo de izquierdas, pegado a la realidad, capaz de ofrecer respuestas, vuelva con más impulso todavía".

"Hemos subido un escalón con estas últimas elecciones, pero tenemos la oportunidad de convertirnos, realmente, en una alternativa que defienda los intereses de los aragoneses de una forma más justa y cohesionada, pensando en los derechos sociales", realzando "el amor que mueve a los aragoneses y a los militantes de CHA" por Aragón.

Jorge Pueyo asume su candidatura "desde la responsabilidad y con la voluntad de seguir escuchando a toda la militancia de CHA y a todos los aragoneses" cuando "vienen tiempos difíciles". Ha mencionado problemas como el acceso a la vivienda, de alquiler o en propiedad y la soledad no deseada en personas mayores.

Ha alertado contra "la extrema derecha, dependiente de los fondos de inversión, al servicio de Estados Unidos" y ha hecho hincapié en "cómo se están perdiendo los valores básicos, la humanidad", reclamando el compromiso "desde Aragón". "Los aragoneses tenemos la responsabilidad de que esto no ocurra en el nombre de los aragoneses, de que no veamos cómo el presidente de Aragón se rodea de agitadores de extrema derecha: No podemos dejar que gobiernen con impunidad contra el pueblo aragonés desde las instituciones aragonesas".

IZQUIERDA UNITARIA

En cuanto a las propuestas de dirigentes de otros partidos, como Gabriel Rufián (ERC), de elaborar una candidatura conjunta de la izquierda más allá del PSOE para las próximas elecciones generales, Pueyo ha dicho: "Cuando sepamos en qué consiste nos posicionaremos".

Ha manifestado su interés por este asunto y este jueves ha seguido el evento que protagonizaron Rufián e Irene Montero (Podemos) en Barcelona: "Fue interesante, pero es verdad que hace falta aterrizar esa propuesta".

Ha opinado que los aragoneses "quieren esa voz propia de Aragón" y ha emplazado a realizar "una reflexión profunda" sobre "la plurinacionalidad bien entendida y cómo permear en sectores de la izquierda donde habitualmente no se llega a la clase trabajadora", recomendando que la izquierda haga "autocrítica" sobre lo que se ha hecho mal "en lo estratégico y en lo político".