Jorge Sánchez Melús, nuevo director médico del Hospital Ernest Lluch de Calatayud

El bilbilitano Jorge Sánchez Melús es el nuevo director médico del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Es graduado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y posee la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que ha realizado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ha ejercido como médico de Urgencias en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, donde ha trabajado hasta ahora, y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, donde ha sido tutor de residentes y jefe de estudios de la Unidad Docente del Sector de Calatayud.

Es Master en Clínica y Profesionalismo Médico por Universidad de Alcalá de Henares, Master en Urgencias y Emergencias por la Universidad Francisco de Victoria y Master en Gestión y Dirección Sanitaria por la Universidad de Barcelona. También posee el título de Diplomado en Salud Pública por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Jorge Sánchez Melús asume la dirección médica de un hospital que da servicio a unas 55.000 personas de la Comarca Comunidad de Calatayud, así como de municipios de las comarcas de Aranda, Valdejalón y Daroca.

Las zonas de salud que tienen a este centro hospitalario de referencia son las de Alhama de Aragón, Ariza, Ateca, Calatayud Rural, Calatayud Urbano, Daroca, Illueca, Morata de Jalón, Saviñán y Villarroya de la Sierra.

Además, este centro hospitalario atiende a vecinos de Castilla La-Mancha --de Maranchón y Molina de Aragón-- y Castilla y León --de Ágreda, Ólvega, Gomara y Arcos de Jalón--.