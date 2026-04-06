La Jorgeada refuerza su carácter como símbolo de identidad aragonesa con su vigésimo quinto aniversario

El Palacio de Aljafería ha acogido la presentación de las XXV Jorgeada que dará comienzo la noche del 22 de abril desde las puertas de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Aljafería ha acogido este lunes la presentación oficial de la XXV Jorgeada, una cita ya consolidada dentro de los actos del Día de Aragón que volverá a reunir a centenares de participantes en una marcha que une Zaragoza con Huesca. El acto ha contado con la participación de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el presidente de Os Andarines d'Aragón, José María Gallego; así como el andarín José Luis Angulo y la voluntaria Montse Cubas, todos ellos presentes en las 24 ediciones anteriores.

La edición de este año, que arrancará la noche del próximo 22 de abril, adquiere un significado especial al conmemorar un cuarto de siglo de historia de una actividad que, como ha destacado Navarro, "une a centenares de aragoneses en torno al Día de San Jorge" y simboliza valores como la convivencia, el respeto por la naturaleza y la participación ciudadana. "Esta marcha nos recuerda que Aragón también se construye caminando juntos", ha subrayado la presidenta del Parlamento autonómico durante su intervención.

En este sentido, María Navarro también ha ensalzado el valor institucional y simbólico de que la salida de la marcha tenga lugar desde la sede de las Cortes de Aragón. "El Palacio de la Aljafería no es solo un edificio histórico, es la casa de todos los aragoneses, y que desde aquí parta la Jorgeada refuerza ese sentimiento de unidad y pertenencia que caracteriza a esta iniciativa", ha insistido.

Para la presidenta, este tipo de actividades contribuyen a "acercar las instituciones a la ciudadanía desde una perspectiva cercana, participativa y vinculada a nuestras tradiciones".

Asimismo, ha recordado que la Jorgeada es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de cohesión social y de promoción del territorio. "No se trata únicamente de recorrer kilómetros, sino de compartir un camino común en el que se ponen en valor nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestra forma de entender la convivencia", ha añadido, incidiendo en la importancia de seguir apoyando este tipo de propuestas desde las instituciones públicas.

UNA MARCHA QUE TRASCIENDE LO DEPORTIVO

Desde la organización, José María Gallego ha resaltado el crecimiento de la Jorgeada a lo largo de estos 25 años. Lo que comenzó como "una andada de cuatro locos" se ha convertido en una cita de referencia con el respaldo de instituciones, ayuntamientos y entidades de todo el territorio. "Hoy la Jorgeada ya no es solo patrimonio de los andarines, es patrimonio de Aragón", ha afirmado.

La marcha principal consiste en un recorrido de 80 kilómetros entre Zaragoza y la ermita de San Jorge en Huesca, donde los participantes serán recibidos por la autoridades locales. Sin embargo, la organización ofrece distintas opciones adaptadas a todos los niveles, con recorridos alternativos de 50 kilómetros desde Zuera, 27 desde San Jorge o 18 desde Almudévar, además de una modalidad más corta de 10 kilómetros.

Uno de los aspectos más destacados es el dispositivo logístico, que incluye 14 puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido, con agua, comida y zonas de descanso. Además, se habilitan vehículos de apoyo para quienes no puedan completar la marcha, facilitando así la participación de todo tipo de público. "La Jorgeada está al alcance de todos", ha dicho Gallego, quien ha animado a los aragoneses a vivir la experiencia "al menos una vez en la vida".

La cita no se limita a la modalidad a pie. El domingo 26 de abril se celebrará también una versión en bicicleta, con un recorrido descendente desde Huesca que permite disfrutar del itinerario de forma más accesible.

EL PAPEL CLAVE DEL VOLUNTARIADO

La presentación también ha servido para reconocer el trabajo de los voluntarios, considerados una pieza fundamental del evento. Montse Cubas, que lleva 25 años colaborando en la organización, ha destacado el componente emocional de la experiencia: "Es algo impresionante. Disfrutamos viendo a la gente y compartiendo su ilusión".

En la misma línea, el andarín José Luis Angulo, uno de los participantes más veteranos, ha remarcado el recorrido histórico de la prueba y ha recordado a quienes han formado parte de ella a lo largo de los años, subrayando el espíritu colectivo que define a la Jorgeada.

María Navarro ha hecho hincapié en la dimensión intergeneracional de la Jorgeada, señalando que en ella participan personas de todas las edades y perfiles. "Es emocionante ver cómo conviven en esta marcha jóvenes que se inician en la experiencia con participantes veteranos que llevan décadas recorriendo este camino. Esa transmisión de valores es fundamental para mantener viva nuestra identidad colectiva", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que iniciativas como esta permiten reforzar el vínculo con el territorio y fomentar hábitos de vida saludables, al tiempo que contribuyen a dinamizar el medio rural. "La Jorgeada es también una forma de mirar hacia nuestros pueblos, de recorrerlos y de ponerlos en el mapa a través de una actividad que combina tradición, naturaleza y participación", ha concluido.

UNA TRADICIÓN VINCULADA A SAN JORGE

La Jorgeada se celebra cada año en torno al Día de San Jorge, patrón de Aragón, y tiene como punto de salida las puertas de las Cortes en la Aljafería, un enclave que refuerza su simbolismo institucional. Desde allí, los participantes inician una marcha que combina deporte, tradición y convivencia. Con motivo del aniversario, se realizan otras actividades con paradas en enclaves emblemáticos como la subida a la Peña Oroel, en Jaca (Huesca) o la Redolada del Ebro, entre otras.

Nacida a finales de los años noventa como una iniciativa popular impulsada por Os Andarines de Aragón, la Jorgeada ha experimentado un crecimiento constante hasta convertirse en una de las actividades más reconocidas del calendario aragonés. Su evolución ha ido acompañada de una mayor implicación institucional y social, así como de la diversificación de recorridos y servicios para facilitar la participación.

A lo largo de sus 25 ediciones, la Jorgeada ha mantenido intacto su espíritu original: fomentar el encuentro entre personas, el respeto por el entorno natural y el orgullo de pertenencia a Aragón. En esta edición conmemorativa, ese legado se refuerza con una programación especial previa y el reconocimiento a todos los colectivos que han contribuido a su consolidación.

Con todo preparado para su próxima edición, la Jorgeada vuelve a presentarse como una experiencia colectiva que va más allá del senderismo, convirtiéndose en una celebración del territorio, la identidad y la participación ciudadana.