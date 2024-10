Una jornada invita a conocer y sensibilizar en Zaragoza sobre la soledad no deseada para combatirla "entre todos"

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Obra Social del Hospital San Juan de Dios (HSJD) han organizado una jornada para dar a conocer y sensibilizar sobre la soledad no deseada y aportar herramientas para combatirla "entre todos", ya que es un problema intergeneracional y global ha subrayado la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa.

Esta iniciativa se realizará el 18 de octubre, en el zaguán del Ayuntamiento de Zaragoza desde las 10.00 hasta las 13.00 horas y contará con la asistencia de la alcaldesa, Natalia Chueca y del hermano mayor de la Orden Hospitalaria, Santiago Ruiz. Durante esa franja horaria profesionales, voluntarios y personas que viven la soledad no deseada entablarán un diálogo para aportar una visión completa.

En rueda de prensa, Paloma Espinosa, junto a la responsable de la obra social y Voluntariado de HSJD, Marga Pérez, ha explicado que la soledad no deseada es un "sentimiento doloroso que se puede estar asociar a la falta de relación con el entorno". "Es sentirse solo independientemente de la cantidad de contactos sociales, es un problema social complejo provocado por múltiples factores y actuar contra ella exige el compromiso activo de la sociedad porque todos podemos hacer algo frente al soledad no deseada".

Ha agradecido esta iniciativa de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ha pedido que la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza que se ha atendido porque "las personas mayores son una prioridad".

UNA PRIORIDAD

Espinosa ha recordado también que las medidas frente a la soledad no deseada constituyen una las prioridades del Plan de Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2025-2029, que el Ayuntamiento ha presentado recientemente y que marcará la hoja de ruta de las políticas municipales en este ámbito para los próximos años.

El Plan del Mayor se llevará a cabo con las personas mayores y que sean ellas la que indiquen "qué hacer y mejorar porque el Ayuntamiento quiere contribuir a que los mayores encuentren un entorno de vida plena de participación social" mediante el cuidado de los entornos que les faciliten la vida y hacer actividades o crear espacios de relación social que eviten y prevengan la soledad.

DATOS

Por su parte, Marga Pérez ha explicado que la razón de ser del HSJD es "atender a los mayores más vulnerables y a lo largo de más de 40 años acompañan a pacientes en situación de soledad mediante profesionales y voluntarios. En los últimos dos años también acompañan en domicilios particulares.

La soledad no deseaba es una realidad que impacta no solo en los mayores, sino en los jóvenes y no para de crecer", ha alertado Marga Pérez para aportar el dato de que 30 millones de personas la sufren en Europa.

Los datos recogidos en el Observatorio de la Soledad no deseada 'soledad.es' revelan que 1 de cada 4 menores de 10 a 12 años se siente solo, el 50 por ciento de los mayores de 80 años vive con sensación de soledad y el 10 por ciento de los trabajadores se sienten solos en el trabajo.

Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España, donde 78.000 personas mayores de 65 años viven solas, el 14,6 por ciento. Más de 53.000 personas mayores de 80 años viven solas en Aragón, de las que 19.400 tienen entre 80 y 84 años; y 33.800 tienen 85 años o más.

La detección de estos datos y otras situaciones analizadas en los pacientes ingresados en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, ha sido el motivo que ha impulsado a la Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a poner en marcha el programa de voluntariado domiciliario que lleva en activo más de un año.

PANDEMIA SILENTE

La responsable de la obra social y Voluntariado de HSJD, Marga Pérez, ha precisado que hay personas que pueden vivir solas y no sentir soledad no deseada o otras que viven acompañadas y sienten una gran soledad para apostillar que es la "epidemia silente del siglo XXI".

En las personas mayores aumenta por el envejecimiento progresivo, la pérdida de seres queridos, la caída de la natalidad, el aumento de los hogares unipersonales y la dispersión geográfica.

La soledad no deseada es un problema social y sanitario que afecta cada vez a más personas en todo el mundo y que hace evidente un modelo social que genera fuertes desigualdades y deja al margen a muchas personas. Afecta sobre todo a la salud psíquica y mental de las personas que la padecen, provocando el aumento de la incidencia de la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. Limita el derecho de participación en la sociedad y tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos de la vida, como la salud física y mental, generando costes sociales, ha detallado Marga Pérez.

Desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios diseñan programas para revertir la soledad no deseada, como una campaña que propone pasar a la acción individual y colectiva para ser conscientes de ese sentimiento.