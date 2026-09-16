Las Jornadas de Órgano homenajean a Gónzalez Uriol por sus 90 años con 13 conciertos en la provincia de Zaragoza

El concierto inaugural tendrá lugar este jueves, 17 de septiembre, en la iglesia de Santa Isabel de Zaragoza, para dar comienzo a una edición que rinde homenaje a José Luis González Uriol en su 90 aniversario. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza celebrará del 17 al 27 de septiembre la XLIV edición de las Jornadas de Órgano en la provincia, un ciclo que llevará 13 conciertos gratuitos a distintos municipios y que este año tendrá como eje el homenaje al maestro José Luis González Uriol con motivo de su 90 aniversario. La presentación ha corrido a cargo de la diputada de Cultura, Charo Lázaro, y del director de las jornadas, Javier Artigas.

Lázaro ha definido la cita como una de las propuestas "más arraigadas y queridas" del calendario cultural de la provincia y ha destacado la trayectoria de González Uriol, vinculada durante décadas a la conservación, la docencia y la difusión del patrimonio organístico aragonés.

La diputada ha señalado que el ciclo busca acercar intérpretes de primer nivel internacional a los municipios y, al mismo tiempo, favorecer que los vecinos conozcan los órganos históricos que conservan sus iglesias. En este sentido, ha defendido que cada instrumento constituye "una obra de arte viva que merece ser escuchada".

La programación comenzará el jueves 17 de septiembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza, con un concierto a cargo de Benantzi Bilbao y Javier Artigas. El sábado 19 y el domingo 20, la música llegará a Almonacid de la Sierra, Villanueva de Huerva, Cariñena, Paniza, Ricla, Caspe y Fuentes de Ebro.

El ciclo continuará el viernes 25 en Gallur y concentrará varias actuaciones el sábado 26 en Daroca y el domingo 27 en Longares, Ariza y la clausura de las jornadas a las 19.00 horas en Ejea de los Caballeros.

UN HOMENAJE A GONZÁLEZ

Artigas ha explicado que el homenaje pretende reflejar dos de las principales aportaciones de González Uriol: su dedicación a la recuperación y conservación del patrimonio de la provincia y su labor como formador de organistas. Ha señalado que los participantes en las jornadas comparten, en buena medida, ese vínculo formativo con el maestro.

El director ha subrayado que entre los participantes hay profesionales con distintas maneras de entender la música, pero unidos por una formación común. Según ha explicado, que un maestro haya formado a más de una docena de organistas con proyección internacional durante un periodo relativamente corto muestra la dimensión de esa labor docente.

Entre los nombres incluidos en la programación figuran Ministriles de Marsias, Silvia Márquez, Esther Ciudad, Sonia Pueyo, Saskia Roures y Luis Antonio González Marín, además de Benantzi Bilbao y el propio Artigas. La propuesta combina intérpretes y agrupaciones con diferentes repertorios y acercamientos al instrumento.

Uno de los elementos especiales será el concierto del 17 de septiembre en Santa Isabel, que Artigas ha presentado bajo el título 'La Oropéndola Revisitada'. El nombre recupera el dúo de órgano a cuatro manos que formaron durante más de 25 años González Uriol y el propio Artigas.

ZARZUELA Y TRANSCRIPCIONES CONOCIDAS

La principal novedad del concierto de apertura será precisamente su carácter más divulgativo. Frente a la percepción de que algunos programas de órgano pueden resultar difíciles para parte del público, Artigas ha avanzado que se interpretarán prólogos de zarzuela, fragmentos de 'El cascanueces' de Tchaikovsky y otras transcripciones de piezas conocidas.

El objetivo es recuperar el espíritu de aquellas primeras propuestas de 'La Oropéndola' y ofrecer un concierto accesible, al tiempo que se mantiene el vínculo con la trayectoria artística de González Uriol. El resto del ciclo incluirá también obras habituales del repertorio que el maestro ha interpretado y difundido durante décadas.

Lázaro ha invitado a vecinos y visitantes a asistir a las actuaciones para descubrir tanto la música como la acústica de los templos que las acogerán. La diputada ha destacado que el ciclo permite acercarse a espacios patrimoniales de los municipios a través de conciertos de entrada libre.

Las jornadas mantienen así una de sus principales características: repartir la programación por distintos puntos de la provincia. El itinerario permitirá que localidades como Villanueva de Huerva, Cariñena, Ricla, Caspe, Fuentes de Ebro, Gallur, Daroca, Ariza, Paniza, Longares o Ejea de los Caballeros formen parte de un mismo recorrido musical.

El horario de los conciertos será el establecido en el programa, aunque Artigas ha advertido de que las actuaciones se celebrarán habitualmente después de la misa y podrán comenzar unos minutos antes o después de la hora anunciada, en función de su duración. La programación está disponible en la página web de la Diputación de Zaragoza.

La organización ha planteado este sistema para adaptarse también a los hábitos de los vecinos de cada localidad y facilitar que el público habitual de los templos pueda sumarse a las actuaciones.

PATRIMONIO Y FORMACIÓN

Artigas ha insistido en que el homenaje no se limita a recordar la trayectoria de González Uriol, sino que permite mostrar el resultado de una labor desarrollada durante años. Ha destacado especialmente su preocupación por recuperar instrumentos históricos y mantenerlos en condiciones para que continúen siendo utilizados.

A esta tarea se suma la formación de nuevos profesionales. El director ha explicado que los 13 organistas participantes comparten ese vínculo con el maestro y que su presencia en las jornadas permite visualizar cómo una labor docente puede generar una red de intérpretes con carreras propias y proyección internacional.

La Diputación ha situado esta combinación entre patrimonio y música como una de las señas de identidad del ciclo. Las actuaciones permitirán escuchar instrumentos históricos conservados en iglesias parroquiales y, al mismo tiempo, acercar repertorios y músicos de diferentes procedencias a los habitantes de la provincia.