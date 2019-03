José Antonio Pueyo se presenta como "el mejor candidato" de Cs para la Alcaldía por su labor en ECOS

Publicado 04/03/2019 13:12:49 CET

ZARAGOZA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS) y militante de Cs en la agrupación Zaragoza Centro, José Antonio Pueyo, ha presentado este lunes su candidatura a las primarias de la formación naranja para elegir a su candidato a la Alcaldía de la capital aragonesa, un proceso en el que Pueyo considera que es el "mejor candidato" y el que "más aporta" al partido, debido a su experiencia liderando al comercio zaragozano.

En rueda de prensa en la sede de Cs, Pueyo ha recordado que lleva 14 años al frente de ECOS y cuatro años militando en Ciudadanos y ha detallado que tomó la decisión de presentarse a las primarias para la Alcaldía hace más de un año, comunicándoselo entonces al partido, "porque siempre he tenido vocación por lo público".

Tras resultar elegido Daniel Pérez como candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pueyo ha señalado que en esta formación se elige "libremente" a los candidatos y ha remarcado que "los militantes de Cs queremos lo mejor para nuestro partido, el mejor resultado posible" en las elecciones y a candidatos que se presenten "para ganar".

Por ello, ha instado a reflexionar "cuál es el mejor candidato a las municipales" en Zaragoza, para asegurar: "soy el mejor candidato" porque "no soy un recién llegado", sino que es militante de la formación desde hace cuatro años y ha colaborado con Cs desde entonces, así como ha liderado al comercio de la ciudad en los últimos 14 años.

En este sentido, ha remarcado que "no tengo cargo político anterior y vengo del sector privado", una labor desde la que ha impulsado iniciativas a favor de ONG, ha favorecido la colocación de una escultura de Felipe Sanclemente en la vía pública o el desarrollo de pasarelas de moda y distintas acciones en favor de este sector, así como de apoyo a la Expo 2008 y el Real Zaragoza, según ha mencionado.

"Son puntos positivos que aporto como candidato", ha dicho, para insistir en la necesidad de que los militantes "reflexionen sobre qué candidato es más conocido y sacará más votos" en los próximos comicios, reiterando que "esa persona creo que soy yo".

En cuanto a la labor del grupo municipal en esta legislatura, Pueyo ha agradecido su trabajo al equipo de Cs, valorando que ha sido "muy bueno". No ha querido desvelar su proyecto para la ciudad hasta que no se conozca el resultado de las primarias, que se celebrarán desde este viernes 8, a las 10.00 horas, hasta el sábado, 9 de marzo, a las 10.00 horas.

TORREVILLAGE.

Se ha referido también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula de pleno derecho el plan especial de Torrevillage, el 'outlet' en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín, dado que Cs ha apoyado este proyecto, si bien en ECOS no lo habían respaldado.

"Me debo a mis asociados en ECOS y hay un recurso planteado" a la decisión del TSJA, ha observado, al sostener que "los pleitos al final no son buenos". En su opinión, la mejor solución sería llegar "a una entente entre el Ayuntamiento, para que no pagara indemnizaciones millonarias, los promotores del proyecto y el comercio de proximidad", expresando su preocupación por los pequeños proyectos que se encuentran en dificultades.

José Antonio Pueyo se medirá en este proceso de primarias con la actual portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández (Agrupación Zaragoza Este), así como con los afiliados Carlos Izquierdo (Agrupación Zaragoza Sur), Fernando A. Gascón (Agrupación Zaragoza Centro); Jesús Sánchez (Agrupación Zaragoza Centro) y Sergio Zorita (Agrupación Zaragoza Oeste).