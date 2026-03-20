Julio Calvo firma el manifiesto de los críticos de Vox por apoyo a Espinosa de los Monteros: "es mi referente político"

Archivo - El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exportavox del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y exmilitante de esta formación política, Julio Calvo, ha suscrito el manifiesto, que solicita celebrar un congreso extraordinario de Vox para debatir el futuro del partido, por apoyo al exdirigente, Iván Espinosa de los Monteros, del que ha asegurado que es su referente político.

"Iván Espinosa de los Monteros siempre ha sido mi referente político y he creído oportuno manifestarle mi apoyo", ha indicado Julio Calvo en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha trasladado sus dudas de que se llegue a convocar el congreso que solicitan en el manifiesto y en caso de que lo hubiera ha asegurado que "evidentemente no participaría, está claro".

El documento de los críticos de Vox reclama a la actual dirección la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

EL 20%

Mediante un manifiesto, publicado en una web no oficial de Vox en la medianoche del pasado miércoles, han pedido convocar un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras" que sirva para hacer "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".

Además, han instado a tener un "debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno". Todo ello sin tratar de "imponer una candidatura alternativa" ni ir en contra de Vox. "La lealtad política es a las ideas, no a las personas", han asegurado.

Junto al manifiesto, han publicado un formulario para que cualquier afiliado o exafiliado pueda mostrar su apoyo a la iniciativa.

Según los estatutos del partido, las reuniones extraordinarias habrán de convocarse por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cuando lo acuerde el propio CEN o a petición escrita de al menos el 20 por ciento de los afiliados de pleno derecho, que en su solicitud deberán indicar el orden del día propuesto.

Entre los promotores figuran el ex portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, el concejal madrileño y primer presidente del partido, Ignacio Ansaldo, o el exvicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, y el exportavoz del grupo municipal de Zaragoza, Julio Calvo, entre otros.

La iniciativa llega poco después de que Vox anunciara la expulsión definitiva de Ortega Smith al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

EL RELEVO

Julio Calvo, de 71 años, hizo oficial su renuncia a la portavocía del grupo municipal de Vox y también al escaño en el pleno monográfico y extraordinario del pasado 3 de marzo, en el que se despidió de Corporación Municipal al decidir dejar la política y jubilarse.

En el cargo de portavoz del grupo municipal de Vox le ha sucedido la que fuera portavoz adjunta, Eva Torres y para cubrir el escaño que Julio Calvo deja vacante se ha seguido el orden de la lista electoral de los comicios municipales de 2023.

La número cinco en la lista es María Luisa Gaspar y tras comunicar a la Junta Electoral Central que acepta ejercer su derecho tomará posesión de su escaño pero como concejal no adscrita.

BIOGRAFÍA

Julio Calvo anuncio el 9 de febrero que renunciaba a su acta de concejal, dejaba la política y se jubilaba, pero dos días después tuvo que aplazar dicha decisión al pleno de aprobación del presupuesto de 2026 que tuvo lugar el pasado 26 de febrero.

El hasta ahora portavoz de Vox es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y funcionario por oposición del Cuerpo Nacional Veterinario siendo número uno de su promoción.

Ha trabajado como veterinario en varios destinos en Castilla-León, Galicia y Aragón, desempeñando puestos de responsabilidad en gestión ganadera en el Gobierno de Aragón.

Fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en la Corporación 2011-2015 con el Partido Popular, y ya como militante y portavoz de Vox en la 2019-2023, y en esta desde 2023 hasta el pleno del 26 de febrero de 2026.