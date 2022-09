Juste (PP) afirma que "el PSOE ha abandonado a la provincia de Teruel"

TERUEL, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP Teruel, Joaquín Juste, ha afirmado este lunes que "el PSOE ha abandonado a la provincia de Teruel" porque está materializando "actuaciones muy perjudiciales para todos los que viven en el territorio".

Antes de presidir una reunión de la Ejecutiva provincial del PP Teruel, juste ha criticado las declaraciones realizadas por el secretario general de Reto Demográfico, Paco Boya, retrasando una vez más la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial, y también ha alertado de la situación que vive la localidad de Andorra.

Con respecto al primero de los asuntos, el máximo responsable de los populares en la provincia ha advertido de que "el PSOE no tiene ninguna intención de aplicar las ayudas al funcionamiento". Un hecho que se demuestra en la "tardanza inadmisible" que acumula la aplicación de una medida "trabajada, esperada y deseada" por toda la provincia y que "hoy desconocemos cuándo será una realidad".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, ha insistido: "Contamos con una ventaja competitiva con relación a otros territorios de nuestro país que puede permitir que las empresas se instalen en Teruel y dispongan de rebajas en los costes laborales, pero el Gobierno central no quiere aplicarlas y siempre encuentra una excusa para ello". En ese sentido, ha lamentado que ahora aludan a la crisis energética y a la guerra, cuestiones que en enero "no estaban presentes y tampoco quisieron ponerlas en marcha".

"¿Cuántas empresas no han ampliado su plantilla de trabajadores porque no están vigentes estas ayudas? ¿Qué compañías han desistido en instalarse en nuestro territorio porque no disponen de esta herramienta que haría más atractiva la decisión de venir a Teruel?", se ha preguntado el número uno de los populares en la provincia. También ha hecho alusión a la cuantía que podría suponer esta medida, que la CEOE en Teruel cifró en 90.000 euros de ahorro en una empresa de aproximadamente 15 empleados.

En lugar de agilizar esta actuación, que "ya llega tarde" para Juste, el Gobierno central se ha caracterizado por dejar de ejecutar hasta el 35% de los fondos destinados a la lucha contra la despoblación y en destinar 1 millón de euros anuales en sueldos.

"Son tremendamente ineficaces a la hora de trabajar por la provincia de Teruel, pero muy diligentes para garantizarse un sueldo y colocar a personas afines en esta responsabilidad gubernamental", ha recalcado.

RESPONSABILIDAD DEL PSOE TUROLENSE

Juste no ha olvidado tampoco al PSOE turolense y a la "gran importancia" que tienen en la no aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial.

Más incluso en el caso de la secretaria general provincial, Mayte Pérez, que es también responsable del PSOE de Reto Demográfico a nivel nacional y que "no ha movido ni un solo dedo para conseguir que las ayudas ya se estén aplicando".

"Los turolenses estamos cansados de anuncios y de promesas de cara a un futuro que nunca llega. Lo que queremos son realidades y que las medidas que tanto ha costado conseguir, gracias al trabajo de tantas personas y también del Partido Popular, se apliquen porque de eso depende nuestro futuro y el de muchas familias que quieren seguir residiendo aquí", ha resaltado.

Si los responsables en materia de despoblación en el Gobierno central y los dirigentes del PSOE turolense no son capaces de aplicar de forma inmediata estas ayudas, desde el Partido Popular de Teruel han solicitado que "dejen sus actuales tareas y den paso a las personas que sí sean capaces de conseguirlo".

ANDORRA

Para Juste, la realidad que se está viviendo en Andorra en la presente legislatura es "horrible". "En todo este tiempo han materializado el cierre de la Central Térmica, no se ha firmado el Convenio de Transición Justa que tantas veces han prometido, las cinco empresas que anunciaron no han llegado a la localidad y el Ayuntamiento se ha caracterizado por las dimisiones y la tensión en las filas socialistas, en lugar de por trabajar en beneficio de los andorranos", ha criticado.

De todas estas situaciones el máximo responsable de los populares en la provincia ve un culpable claro: el PSOE. Todo ello porque, en materia de minería y energía, cerraron la Central Térmica "por razones exclusivamente políticas".

También porque, con relación al Convenio de Transición Justa, están siendo "incapaces" de poner en marcha un plan "del que depende en buena manera el futuro de esta localidad y de muchas comarcas turolenses". Y porque han logrado unos resultados "escasos" con respecto a la llegada de empresas, ya que "prometieron en campaña cinco y, por ahora, no se acercan ni por asomo a esas cifras". "Sin duda, una nueva mentira del PSOE a los andorranos", ha complementado.

Finalmente, el presidente del PP ha hecho alusión al retiro temporal del alcalde, Antonio Amador, por motivos de salud y a la situación que se está viviendo entre el PSOE y el PAR por ver quién desempeña esas tareas.

A Amador le ha deseado "una pronta recuperación", al tiempo que ha considerado que lo vivido por el alcalde y todas las dimisiones sucedidas en la presente legislatura son fruto del "desgobierno y de la dejadez del Gobierno de Aragón" con la localidad, lo que exige "soluciones y no guerras por el sillón de la Alcaldía".

"El Partido Popular estará siempre trabajando por Andorra y los andorranos, defendiendo lo que es justo y necesario para los vecinos que desean vivir allí y que se han visto desatendidos y denigrados por un PSOE más preocupado por sus problemas internos que por la localidad", ha agregado.