Juste (PP): "No me he hecho político en un despacho. Ha sido en los pueblos de Teruel, con la gente en las calles"

TERUEL, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

"No me he hecho político en un despacho. Ha sido en los pueblos de Teruel, con la gente en las calles y junto a esos afiliados de base que se alegran cuando vamos a verlos y nos comentan que son de los nuestros", ha manifestado el actual presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, en su discurso como candidato único para ser reelegido dirigente de la formación en la provincia turolense.

Juste ha pronunciado estas palabras este domingo, 24 de enero, en el XIII Congreso Provincial Extraordinario del PP de Teruel, antes de dar comienzo a la votación telemática por parte de los militantes.

De este modo, el que va a ser reelegido como presidente popular en la provincia de Teruel ha sostenido que nunca a ido a los municipios "a enseñar sino a aprender". "No he ido a pedir, sino a ofrecer", ha añadido.

Juste ha indicado que tras cuatro años dirigiendo la formación en Teruel, vuelve a presentarse con la intención de "seguir sembrando la semilla" del Partido Popular en toda la provincia, con la "misma ilusión" que hace cuatro años, con la "misma humildad" y con "todas las ganas de trabajar para defender los valores y principios de este partido", de los que, ha resaltado, "me siento orgulloso y plenamente identificado".

30 AÑOS EN EL PP

Joaquín Juste ingresa hace 30 años en el Partido Popular. Entonces, con "apenas 20 años" se presenta a las elecciones para ser concejal de su municipio, Lidón. Después es elegido alcalde y, cuando termine la presente legislatura, cumplirá 32 años en dicho Ayuntamiento, 24 de ellos como dirigente local.

También ha sido consejero de la Comarca Comunidad de Teruel y, en la legislatura comprendida entre 2011 y 2015, presidente. En la siguiente, de 2015 a 2019, ocupa la Vicepresidencia de la DPT, "intentando acercar los servicios a todos los municipios y mejorando la calidad de vida de los turolenses", ha señalado.

Dentro del partido en Teruel, ha ocupado el puesto de vicesecretario, secretario general y, desde los últimos tres años y medio es el presidente. "Un trabajo que he desempeñado siempre con lealtad a estas siglas y a los diferentes equipos de dirección que ha tenido el Partido Popular de Teruel en su historia. Como un hombre de partido que muy a gala me considero", ha subrayado Juste.

En su discurso, también ha insistido en su labor "en favor de los turolenses" y, ha recordado, "siempre que se ha solicitado mi concurso para trabajar por mi tierra allí he estado".

También ha mencionado su trabajo en el sector cooperativista, presidiendo la del Campo de Visiedo, y a través de Cereales Teruel, o en ASAJA, "defendiendo los intereses del campo turolense y aragonés con mis compañeros de Jóvenes Agricultores".

LIBERTAD Y HONRADEZ

Juste ha comunicado que, "igual que los afiliados del Partido Popular de Teruel", cree en la libertad, la seguridad, la familia, la honradez y en el ejercicio de responsabilidad que supone "hacer lo necesario, aunque no sea lo que más me gustaría", ha realzado.

En cuanto al equipo con el que se presenta a la candidatura para liderar el PP en Teruel ha destacado: La valía de cada una de las personas que lo componen, "acreditada" con su trabajo en favor de sus respectivos pueblos y comarcas, así como por la provincia y la comunidad.

También, las ganas de seguir haciendo del Partido Popular de Teruel la formación que "mejor" atiende las demandas de sus habitantes y sus ideas para adaptarse a los nuevos tiempos "que ahora comienzan".

Por último, ha mostrado su convencimiento de que cuenta con la "mejor" dirección, ya que posee representantes "cualificados" de todas las comarcas y eso "hace del equilibrio un valor en sí mismo".

PANDEMIA

En su discurso, Juste también ha hecho mención especial a todas las personas que han perdido la vida en esta pandemia: "Para todos los afiliados, amigos y familiares que han vivido en primera persona los efectos devastadores que tiene el coronavirus y que tanto nos está condicionando el día a día".

También, ha recordado la figura del expresidente del Gobierno de Aragón y del Partido Popular en la comunidad, Santiago Lanzuela, un turolense "comprometido con su tierra", "de cuya gestión todavía nos estamos beneficiando en la actualidad", ha finalizado.