La justicia considera de "interés público" la operación de los suelos para el nuevo hospital Quirón en Zaragoza

ZARAGOZA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado de "interés público" la operación de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción en suelo público de un hospital privado, en concreto, del Grupo Quirón, que fue el único que concurrió y por el que ha pagado más de 16 millones de euros.

La parcela se encuentra ubicada entre la Cooperativa de Taxis, la prolongación de la avenida Gómez Laguna y la trasera del Estadio Miralbueno-El Olivar. Tiene 20.000 metros cuadrados de superficie y 30.000 metros cuadrados de edificabilidad máxima.

Esta modificación parcial y aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitía trasladar la edificabilidad de una parcela similar, sin definición concreta de uso terciario, en el mismo distrito en el que se proyecta el complejo hospitalario.

Dicha modificación aislada número 175 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobó en su día de forma definitiva, con el apoyo del PP, Ciudadanos y VOX, y el rechazo de PSOE, Podemos y Zaragoza en Común (ZeC).

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado el contenido de la sentencia, tras el recurso presentado por un particular, quien ahora puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Serrano ha apuntado que queda pendiente de resolución judicial otro recurso de IU, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Ecofontaneros, ZeC, Podemos, CHA y CGT La Rioja, que "es prácticamente idéntico".

Víctor Serrano ha indicado que la sentencia de la sección primera del contencioso administrativo del TSJA realiza un análisis de la legalidad de la dicha modificación del PGOU, que motiva la inversión en suelo sanitario para la ciudad de más de 16 millones de euros.

COMPETENTE

En rueda de prensa, Serrano ha informado de que la sentencia analiza la fundamentación jurídica de los motivos de alegación y si por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se tenía competencia para hacer dicha modificación del PGOU, que adecuaba unos suelos de la ciudad destinados a zonas verdes y viales para hacer una única parcela con el único destino de licitarla para suelo sanitario.

"La sentencia es clara cuando detalla que hay total y absoluta competencia del Ayuntamiento de Zaragoza para emprender la modificación del PGOU sin contar con ninguna otra Administración" y ha añadido que se recoge que el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza se dio por enterado de dicha modificación.

Sobre el principio de oportunidad y afectación a los sistemas generales y si es o no una modificación de menor entidad --lo que supone que puede intervenir de forma unilateral el Ayuntamiento y, en caso contrario, que era competente el Gobierno de Aragón--, la sentencia "viene a decir, tras analizar los criterios técnicos, que no ha habido una reducción de zona verde, sino que ha aumentado con la modificación" del PGOU.

El TSJA también considera que no se afecta a la ordenación estructural y no se puede considerar una modificación de mayor entidad y, por tanto, hay "absoluta legalidad con la única competencia del Ayuntamiento de Zaragoza".

En su fundamentación jurídica, la sentencia analiza si hubo discrecionalidad o no al hacer la modificación del PGOU y su afección y "también es absolutamente clara" porque dice "que no es preciso justificar que no hay otras alternativas". En este sentido, la sentencia argumenta que las estadísticas sobre el numero de camas por habitantes "no solo tiene que ser un aspecto numérico, sino también el envejecimiento de la población".

Además, el TSJA recuerda que los medios privados sanitarios "quedaron subordinados a las necesidades públicas ante la pandemia de coronavirus" por lo que no puede negarse el interés público.

INTERÉS PÚBLICO

La sentencia se pronuncia, asimismo, sobre la conculcación de la prohibición de arbitrariedad y si hubo desviación de poder y dice de forma clara que, en un contexto de pandemia, "plantear las instalaciones hospitalarias era absolutamente legítimo y lógico", al tiempo que recuerda que se crearon hospitales de campaña en Aragón y España.

Ante el hecho de que solo concurrió el Grupo Quirón, se recoge que "es claro por el tipo de parcela y la actividad, que los interesados no pueden ser muchos". También señala que en los tres meses desde que se aprueba la modificación del PGOU "no se puede considerar que otros interesados no hubieran podido plantear un proyecto, además de que hubo reuniones con otras empresas del sector".

Serrano ha sintetizado que la sentencia señala que es "de interés público, se atiende a la legalidad y da por probada la libre competencia".

Ha precisado que el hecho de que sea un hospital de carácter privado "no excluye que no sea de interés público" por el empleo que genera, la proyección de la ciudad, la ampliación de la oferta sanitaria, aparte de que puede permitir el desarrollo de la zona verde, que lleva muchos años pendiente.

Tras indicar que la sentencia es desestimatoria del recurso presentado por un particular, el Gobierno de Zaragoza es "absolutamente respetuoso con todas las resoluciones judiciales", pero ha reconocido que es una satisfacción saber que el primero de los dos recursos de los suelos hospitalarios ha contado con una sentencia favorable, que es recurrible en casación ante el Supremo.

"La valoración no puede ser más positiva porque la operación de lo suelos hospitalarios estaba plenamente motivada por el interés público y era ganar un proyecto para Zaragoza generador de empleo y que trajo a las arcas públicas casi 16 millones de euros para que el Ayuntamiento pueda invertir en los que más lo necesitan", ha glosado.

NO HAY RETRASO

Preguntado por los posibles retrasos que estos recursos judiciales ocasionen en la ejecución del proyecto, Serrano ha contestado "que ha llevado el ritmo que ha querido Quirón y no se ha retrasado porque estuviera pendiente alguna resolución judicial".

Ha abundado en que lo más importante "es que el proyecto en sí se quedó en Zaragoza, la inversión de más de 16 millones de euros y desde el punto de vista urbanístico se realizó a tiempo". Ha agregado que se analiza la licencia de obras del proyecto entregado a finales de diciembre, que es complejo, y ha estimado que se podrá conceder licencia muy rápidamente. Mientras tanto, la actual propietaria del suelo "ya puede, sin duda, proceder al movimiento de tierras y trabajos a cota cero".

El consejero de Urbanismo de Zaragoza ha sentenciado: "No ha retrasado un solo día los recursos y no retrasará los trabajos y no retrasará nada, aunque haya otra sentencia pendiente de resolución".

Ha incidido en que el TSJA esgrime lo que los técnicos del Ayuntamiento y del Gobierno de Zaragoza han defendido y "ahora nos da la razón". El respeto a la sentencia exige moderación, aunque "a uno le alegra cuando sus argumentos son los que han tenido peso ante un tribunal".