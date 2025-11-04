Ladrero afea las palabras de Natalia Chueca y afirma que la actitud de Mazón es todo menos "ejemplar"

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha lamentado este martes las declaraciones de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha calificado como "ejemplar" la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. Ladrero ha afirmado que "si algo no ha sido su comportamiento, es precisamente ejemplar".

Ladrero ha recordado que Mazón "no ha dimitido por ética ni por convicción, sino porque su situación era insostenible", y ha subrayado que "de ejemplar no tiene nada alguien que ha mentido, que ha puesto trabas a la justicia y que solo da un paso atrás cuando ya no le queda otra salida".

"Si Mazón hubiera sido ejemplar, habría pedido perdón a las víctimas, habría presentado los tickets de la comida en El Ventorro y habría dimitido hace un año, cuando estalló el escándalo", ha considerado Ladrero. "Y si realmente quisiera dar ejemplo, habría dejado también su acta de diputado para no seguir aforado y permitir que la jueza de primera instancia de Catarroja pudiera llamarlo a declarar".

La dirigente socialista ha advertido de que "la dimisión de Mazón deja a la Comunidad Valenciana en manos de la ultraderecha de Vox", recordando que "ahora son ellos quienes deben decidir si nombran a otro presidente del PP o convocan elecciones para marzo".

"Si el comportamiento de Mazón fuera ejemplar, hoy ya habría elecciones convocadas y los valencianos podrían decidir en las urnas su futuro", ha añadido Ladrero. "Lo que sí es ejemplar --ha concluido-- es la hipocresía del PP de Zaragoza, que en lugar de exigir responsabilidades, intenta convertir en virtud lo que es un fracaso político y moral".