Ladrero (PSOE) exige a Azcón que rechace el trasvase del río Ebro y que prepare a la Comunidad para el cambio climático

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha exigido al presidente Jorge Azcón que "rechace de manera clara y pública cualquier intento de trasvase del Ebro" y que ponga en marcha una estrategia seria para preparar a Aragón frente a los efectos del cambio climático.

Ladrero ha recordado que "los trasvases son una falsa solución: no abordan la raíz del problema, agravan el impacto ambiental y ponen en riesgo el equilibrio ecológico de la cuenca". En este sentido, ha apuntado que Naciones Unidas advierte de que el cambio climático hará más frecuentes y severos los episodios de sequía y fenómenos extremos relacionados con el agua.

"Las riadas de ayer y hoy en Zaragoza, que han afectado gravemente a barrios como Valdespartera, Parque Goya o Parque Venecia, así como a municipios como Cuarte de Huerva y María de Huerva, entre otros, son una muestra evidente de la necesidad de actuar con previsión y responsabilidad", ha señalado.

La dirigente socialista ha expresado además la solidaridad del PSOE con los vecinos y vecinas afectados por los daños materiales en sus viviendas y vehículos, y ha reclamado al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza "medidas urgentes de apoyo a las familias damnificadas".

Para Ladrero, "lo que Aragón necesita es planificación, inversión en modernización de regadíos, sistemas de depuración y una apuesta clara por la innovación en el uso del agua. No discursos ambiguos ni silencios cómplices ante las presiones trasvasistas".

Finalmente, ha recalcado que "defender el Ebro es defender el futuro de Aragón", y ha pedido a Azcón que actúe "con la responsabilidad de un presidente que protege los recursos de todos y no con la complacencia de quien mira hacia otro lado".