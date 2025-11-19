Ladrero (PSOE) sobre el informe de la UCO: "Nadie estamos libres de que alguien nos haya nombrado en alguna reunión"

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha afirmado este miércoles: "Nadie estamos libres de que alguien nos haya nombrado en alguna reunión". Así ha ha valorado el informe de la UCO en relación al caso 'Koldo' y el proyecto de Mina Muga: "Me voy a remitir a las notas que se han difundido" este martes por parte del PSOE y de Sánchez Quero".

El PSOE Aragón ha remitido este martes un comunicado en el que insiste en que el último informe de la UCO en relación a la supuesta trama de corrupción de Koldo García y Santos Cerdán "no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad" a ninguno de los dirigentes y cargos del partido mencionados.

En dicho informe, recogido por los medios de comunicación, aparece un documento manuscrito en el que aparecen los nombres del expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder regional de los socialistas, el fallecido Javier Lambán; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y exsecretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero; el alcalde de Remolinos y diputado provincial, Alfredo Zaldívar; y el exdirector general de Energía y Minas del Gobierno autonómico y actual concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez, como contactos de la trama de Koldo García y Santos Cerdán en relación a la concesión de la Mina Muga, situada entre las comunidades navarra y aragonesa.

También este martes, Sánchez Quero ha manifestado su "absoluta estupefacción" y su "total rechazo a la corrupción" tras conocerse informaciones que mencionan su nombre en el marco de una investigación cuyos contenidos han sido filtrados a la prensa. Ha afirmado que desea dejar claro que nunca ha tenido relación alguna con ninguna trama de corrupción ni ha participado en actuación irregular alguna.

Por ello, ha considerado "incomprensible" que se pueda vincular su nombre con hechos "totalmente ajenos a su trayectoria pública y profesional", y ha reiterado su "total incredulidad ante estas insinuaciones, que carecen de cualquier fundamento".

INDEFENSIÓN

La dirigente del PSOE Zaragoza ha llamado la atención sobre "la circunstancia general de indefensión" y ha reclamado "que se acaben las especulaciones" porque "se hace daño y se genera confusión", insistiendo en "la indefensión de los que desempeñamos honestamente un cargo público".

Ha comentado que "ya se restituyeron los cargos" al concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Alfonso Gómez Gámez y al miembro del Comité Regional del PSOE Aragón Alfonso Martínez, citados en unos audios del caso 'Koldo' el pasado verano. Ha emplazado a "tomar decisiones cuando uno tenga pruebas contundentes".

PERMUTA EN CALAMOCHA

En otro orden de cosas, el secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha defendido la gestión del alcalde de Calamocha, Manuel Rando, en la permuta de suelos municipales con un ciudadano, hechos denunciados por Teruel Existe ante el Juzgado de Primera Instancia de Calamocha por presunta prevaricación y malversación.

"Se produjo una permuta, pero siguió todo el procedimiento administrativo correctamente" y "no tuvo ningún reparo" por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Calamocha, ha dicho Guía, añadiendo que es un asunto de hace tres o cuatro años.