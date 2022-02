Lambán anuncia la creación en Aragón de un Foro sobre la Economía de Cuidados para debatir un modelo propio y "puntero"

Las políticas de atención a los mayores contarán con un presupuesto de 450 millones entre 2022 y 2023

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado que en próximas fechas, y junto con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, "pondremos en marcha" un Foro sobre la Economía de Cuidados con el objetivo de ésta sea "una comunidad autónoma puntera, con modelo propio" y "liderazgo" en esta materia.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el Hogar de Mayores Picarral de Zaragoza, ha explicado que este foro reunirá a todos los agentes y entidades implicadas "para decir qué queremos que sea la economía de cuidados en los próximos años y décadas".

Lambán también ha mencionado el Plan del Mayor, que contiene 49 medidas, de las que 29 "están pendientes de empezar a aplicarse" por parte del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con el propósito de llegar hasta 2024 a unos 204.101 aragoneses "y la pretensión de que el número se vaya ampliando en los próximos años".

Asimismo, ha expresado la intención del Gobierno de Aragón de "devolver a las personas mayores una parte de lo que han aportado a la sociedad a lo largo de su vida", una generación "que protagonizó la transición, trajo la democracia y es autora de grandes logros sociales".

Los jubilados de ahora "no saber vivir sin ejercer su derecho a participar" y por eso desde el Ejecutivo se quiere "perfeccionar la atención" que se presta en los hogares de personas mayores, y se va a continuar con los trabajos ya iniciados con motivo del 50 aniversario de los primeros hogares de Aragón, los de Andorra, Alcañiz y El Boterón de Zaragoza, ha glosado el jefe del Ejecutivo.

El Plan del Mayor reúne 20 medidas ya asentadas y otras 29 nuevas e implica una financiación extra de 66,7 millones de euros de aquí a 2023, que se suma a los 189,8 que anualmente destina el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a la atención a los mayores.

DEPENDENCIA

Por otra parte, Lambán ha subrayado el "esfuerzo" realizado en los últimos seis años por el Gobierno de Aragón en la atención a la dependencia, al pasar de 17.000 a 35.300 personas atendidas y reducir de 14.000 a menos de 2.500 las que están valoradas, pero todavía no han recibido una prestación.

Este año, el presupuesto del Ejecutivo para dependencia es de 67 millones, frente a los 25,2 de 2013. Actualmente, se está trabajando en un nuevo decreto de prestaciones y servicios que permitirá agilizar los trámites, entre otros avances.

"Hemos pasando de estar en el furgón de cola a ser una de las comunidades autónomas más avanzadas de España" y "todavía hemos de esforzamos más para mejorar y ser líderes en materia de cuidados", ha constatado Lambán.

El presidente regional ha querido, asimismo, dirigirse a las personas mayores para lamentar que en esta etapa de su vida, en la que han de descansar y disfrutar, también con sus familias, se han visto limitados a causa de la pandemia del coronavirus, que ha supuesto una "interrupción dolorosa" y que, además, "se ha cobrado muchas víctimas y ha dejado a mucha gente atrás antes de hora".

Las personas mayores "han sido las víctimas propiciatorias de la COVID y han sufrido con más crueldad lo que nos ha tocado vivir; nunca lo lamentaremos lo suficiente", y, aunque "nos hemos dejado la piel para aliviar esta maldición, no lo hemos conseguido del todo", ha reconocido Lambán.

Igualmente, ha querido mostrar su "gratitud" hacia el personal de los hogares de mayores y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), "que en ningún momento han dejado de prestar su servicio", adaptándolo a las restricciones a que ha obligado la pandemia.

Lambán ha detallado que han realizado más de 50.000 llamadas y envío de correos electrónicos a los socios de todo Aragón y han detectando a todas las personas que estaban solas en sus domicilios, creando redes de apoyo con familiares y socios.

En total, ha efectuado más de 4.000 llamadas de seguimiento a personas en situación de vulnerabilidad, además de dar soporte emocional, ayudando a gestionar citas médicas, administrar la medicación e, incluso, algunos centros con cocina propia, como el hogar de San José, han ofrecido comida para llevar a las casas. Otros muchos hogares han hecho llegar a los socios materiales de ocio, entretenimiento, entrenamiento físico y cognitivo para que se mantuvieran activos.

Lambán ha añadido que poco a poco estos centros han ido recuperando servicios y prestaciones, así como atención presencial y los 31 hogares de mayores integrados en la red del IASS --diez en la ciudad de Zaragoza-- ya se encuentran en una situación de plena normalidad desde este mes de febrero. En total, suman más de 100.000 socios, de los que casi la mitad son de Zaragoza.

En ellos, se ofrecen programas de envejecimiento activo, el Programa de Promoción de la autonomía Personal y actividades propias y diseñadas por cada centro dependiendo de la demanda, así como servicios de peluquería y cafetería, entre otros.

En el caso del Hogar Picarral, se inaugura en mayo de 2010 y cuenta con casi 4.800 socios. Entre las actividades, se encuentran las de envejecimiento activo; las lideradas por socios voluntarios; las de la Obra Social de la Caixa; actividades y talleres de tipo cognitivo y emocional, así como las artísticas, de ejercicio físico, informáticas, manualidades, culturales --de historia, alfabetización, visitas y viajes--.

450 MILLONES

El presidente aragonés ha señalado que las políticas de atención a los mayores contarán con un presupuesto de 450 millones entre 2022 y 2023, una cuantía que a lo largo de la legislatura habrá ascendido a casi 760 millones de euros.

También ha comentado algunas inversiones, como las que se van a realizar en Zaragoza gracias a los fondos europeos, que van a permitir destinar un total de 25,5 millones de euros, 21,4 de ellos a la construcción de una nueva residencia en Valdefierro --en el espacio del antiguo centro tutelar 'Buen Pastor'-- con cien plazas, dos centros de día, viviendas tuteladas y servicios comunitarios, "en línea con lo que queremos el nuevo modelo de atención a las personas mayores que ha hemos empezado a implantar".

Además, se reformará y actualizará la residencia Romareda, dependiente del IASS, con 676.947 euros, mientras que la residencia municipal de la Casa de Amparo tiene un proyecto de 728.445 euros, de los que el importe concedido por el Ejecutivo autónomo es de 369.000 euros.

BROTES DE CORONAVIRUS EN RESIDENCIAS

Por otra parte, el presidente ha manifestado que se está produciendo un descenso de casos de coronavirus en las residencias de mayores. "Vamos bien", ha apuntado. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha agregado que hay algo más de 4.000 personas positivas, "pero, en general, son asintomáticas".

También ha comunicado que en este momento no está prevista ninguna flexibilización de medidas, si bien la dirección general de Salud Pública analiza cada cinco días los brotes y se pone en contacto con las residencias en las que se dan las características para que puedan organizarse visitas, aunque haya casos positivos.

Broto ha recordado que para visitar a una persona que vive en una residencia se ha de estar vacunado, no se puede entrar en las habitaciones y los mayores que viven en ellas y no están inmunizados no pueden salir.

"Hay que mantener el equilibrio entre preservar la salud y el bienestar emocional" de las personas que viven en estos centros, ha esgrimido la consejera, que ha opinado que el momento de acabar con todas las restricciones será cuando finalice la situación pandémica porque estos centros son "lugares que hay que preservar". Ha constatado que la mortalidad ahora es mucho menor y se da en personas que tenían patologías previas.