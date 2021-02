Lambán anuncia que padece un cáncer de colon y se someterá a tratamiento

ZARAGOZA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado que padece un cáncer de colon, que le han sido diagnosticado la pasada semana en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y para cuya curación los médicos le comenzarán administrar el tratamiento correspondiente a partir del semana que viene. No obstante, seguirá asumiendo "plenamente" sus responsabilidadea al frente del Ejecutivo.

Lambán ha realizado este anuncio desde la sala de columnas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en una comparecencia pública ante los medios de comunicación para que los ciudadanos conozcan de su propia voz esta noticia.

"No les oculto que una noticia de esta naturaleza produce, de entrada, un fuerte quebranto personal. No obstante he de decirles que he tratado de afrontarlo desde el principio con la máxima serenidad".

En su intervención ha dicho: "La idea del viejo Epicuro, que asimilo desde hace muchos años me ayuda a ello, pero me reconforta mucho el apoyo de mi familia y me tranquiliza, sobre todo, la competencia y buen hacer de los profesionales de la sanidad publica, en cuyas manos me pongo de manera absolutamente confiada".

Conocida la hoja de ruta del tratamiento, que supondrá la "alteración" de su agenda publica en algunos momentos, ha asegurado lo siguiente: "Estoy dispuesto a asumir plenamente mis funciones de presidente de Aragón, incluso en una etapa tan complicada como esta, o quizá precisamente por eso, por mantener mi compromiso con los aragoneses ante cualquier dificultad o circunstancia adversa, que es lo que prometí ante la Constitución y el Estatuto de Autonomía en agosto de 2019".

"A LA CABEZA"

En su intervención, ha subrayado que este compromiso "ha sido firme hasta ahora" y "lo seguirá siendo en el futuro". Por tanto, el Gobierno de Aragón con su presidente a la cabeza, "va a seguir a pleno rendimiento combatiendo la pandemia y trabajando para la recuperación social y económica de la comunidad".

A juicio de Lambán esta decisión "no supone heroicidad ni mérito especial alguno por mi parte". "Hago lo mismo que otros muchos ciudadanos de distintas profesiones que afrontan esta misma enfermedad y continúan con su actividad ordinaria. Lo hacen por su familia, por su trabajo, porque consideran que es su obligación o por lealtad a su manera de ser y a su sentido del deber. Yo lo hago, también, justamente por eso".

En su discurso, el presidente de Aragón ha agradecido las muestras de apoyo, afectos y de solidaridad recibidas. "Les aseguro que seguiré esforzándome al máximo para no defraudar la confianza de los aragoneses".

"Se que cuento con el respeto de todos ustedes y les agradezco ese respeto que han demostrado en los últimos días y quiero que sepan que ustedes también cuentan, entero y verdadero, con mi respeto".

Antes de concluir ha indicado: "En estas circunstancias entenderán que no me prodigue, como hago en otras ocasiones para abordar otras cuestiones. Hay asuntos de los que me gustaría mucho hablar, pero mezclarlos con mi cáncer de colon me parece bastante poco recomendable y poco conveniente en este momento".