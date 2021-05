Lambán cree que los sindicatos son "fundamentales" para la recuperación y reestructuración de la economía

Ha participado en la inauguración del 13º Congreso de CCOO-Aragón

ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que los sindicatos son "fundamentales" para la recuperación y reestructuración de la economía. También ha incidido en que la campaña de vacunación está funcionando "razonablemente bien", por lo que espera que pronto quede atrás la crisis sanitaria.

Lambán ha intervenido este miércoles en la inauguración del 13º Congreso de CCOO-Aragón, en el que previsiblemente saldrá reelegido como secretario general del sindicato en la región Manuel Pina. En este contexto, ha destacado el trabajo realizado por los agentes sociales durante la pandemia, que ha recalcado que con la vacunación está "próxima a quedarse atrás".

Los meses de crisis sanitaria han sido "atroces, terroríficos, el peor tiempo que desde el punto de vista colectivo han atravesado los ciudadanos desde el fin de la Guerra Civil". Ha agregado que hay que enorgullecerse de la respuesta colectiva de la sociedad española y de los sindicatos.

Ha relatado que las centrales sindicales han estado dispuestas a participar en "todos los foros" y "a contribuir con su punto de vista y su apoyo moral y político a sacar adelante las distintas medidas, que en ocasiones han sido durísimas".

"La pandemia está próxima a quedarse atrás, la vacunación está funcionando razonablemente bien. A estas alturas ya sabemos que por bien que responda el sistema sanitario hasta que no esté vacunado un altísimo porcentaje de la población no podremos respirar tranquilos, no veremos la luz al final del túnel, pero eso por suerte está próximo a ocurrir".

En este contexto, ha matizado que es hora de destinar las "fuerzas" a "pensar en la recuperación" y "en la necesaria reestructuración de la economía". Para ello, "los sindicatos vuelve a ser actores fundamentales".

Lambán ha previsto que la economía se recuperará seguramente "más rápido y mejor" de lo que "hace algunos meses" se podía esperar y ha considerado que en Aragón los sectores "básicos" y "estratégicos" ya están funcionando "a pleno rendimiento" y están permitiendo que la región esté mejor en algunos datos económicos con respecto a otras.

Ha reconocido que el empleo ha sufrido "un hachazo brutal" como consecuencia de las medidas sanitarias, sobre todo las que limitan la movilidad, pero conforme se van flexibilizando las restricciones la recuperación está siendo rápida.

"La última cifra de la Encuesta de Población Activa y del paro registrado empiezan a resultar razonablemente alentadoras, lo que nos hacen prever que si acabamos con las restricciones de manera progresiva, yo calculo que por el mes de septiembre los procesos que creíamos que iban a ser mucho más lentos de reinstalación en la normalidad se puedan producir con bastante mayor rapidez".

No obstante, ha desgranado que se van a tener que seguir haciendo "esfuerzos ingentes" en materia de empleo y de reestructuración de la economía. Ha detallado que la consejera de Economía, Marta Gastón, --también presente en la inauguración del Congreso de CCOO-Aragón-- está trabajando ya con los agentes sociales para poner en funcionamiento la agenda aragonesa del empleo ante la nueva situación, con especial atención al diálogo social. En ese sentido, ha recordado que se está trabajando en combatir el paro femenino y juvenil.

Además, ha asegurado que "los agentes sociales van a tener una participación muy importante en la gestión de fondos europeos", ya que quiere que impriman "un marchamo de sello de calidad respecto al empleo para que se garantice la calidad".

"Es hora de que destinemos nuestras mejores fuerzas a la recuperación y reestructuración de la economía, y los sindicatos son fundamentales en esa tarea". Ha animado a seguir colaborando y a reforzar el diálogo social, que se ha convertido en Aragón en "un factor formidable de atracción de inversiones".

CONTRATO SOCIAL

No obstante, el presidente de Aragón ha advertido de que estas medidas no van a solucionar los problemas porque Europa y España "adolecen de la eficiencia de aquel Contrato Social que dio origen a las mejores épocas de justicia social y calidad de vida en Europa, pero que empezó a saltar por los aires en los 70".

"Venimos arrastrando problemas, desigualdades e injusticias que requieren la reconstrucción del Contrato Social que dio origen al modelo social del que tan orgullosos estamos. Es necesario que sindicatos, políticos empresarios se sienten en una mesa a reconstruirlo. Esa es la tarea fundamental a la que estamos encomendados", ha detallado Lambán.

También ha destacado que su Gobierno ha aumentado en un 48 por ciento el presupuesto en sanidad, educación y servicios sociales. Pero ha advertido de que este incremento no se va a poder mantener de forma interrumpida, por lo que ha explicado que hay que actuar "sobre la redistribución, en la predistribución a través de la educación y formación de los jóvenes y en la distribución de la riqueza".

SINDICATO DE CLASE

Lambán ha esgrimido que un sindicato de clase, como Comisiones Obreras, es "un elemento esencial" del modelo social europeo, que está "fabricado" por los países tras la II Guerra Mundial y que tiene como "pilar básico" el estado de bienestar que a España llegó algunos años más tarde y "no atraviesa por su mejor momento".

"Si hablamos del futuro de España y de Aragón, de nuestro modelo de convivencia, tenemos que asumir que el presente y el futuro de los sindicatos de clase es fundamental, por lo que lo que ocurra en este congreso concierne al conjunto de la sociedad aragonesa", ha sostenido.

La inauguración del 13º Congreso ha contado con la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo, además de con la presencia del líder del sindicato en Aragón, Manuel Pina; de la consejera de Economía, Marta Gastón, y de la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, entre otras autoridades.