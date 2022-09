Lambán destaca que la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 24% desde enero

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que se resuelve de "forma satisfactoria" el abordaje de 30 millones de euros para reducir las listas de espera quirúrgicas, que a 31 de julio están en 6.746 pacientes, que es una reducción del 24,5 por ciento sobre enero de este año.

En su comparecencia en las Cortes de Aragón, a petición propia, para informar sobre las medidas y mejoras adoptadas en el sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha recordado que se ha pedido al Ministerio de Sanidad equiparar los criterios entre todas las CCAA.

Sobre la falta de médicos ha comentado que afecta a todo el territorio nacional y "obliga de redefinir" consultas, aunque se garantiza la asistencia a todos los habitantes el territorio. Se han aplicado medidas como el aumento del 20% del precio de la jornada de guardia cuando se supere el tiempo establecido, entre otras que ha citado.

El esfuerzo presupuestario "existe" y los esfuerzos no se escatiman, ha aseverado Lambán para añadir "no se qué más se puede hacer", además de haber puesto en marcha el plan de atención primaria y comunitaria 2022-23 con 21,5 millones de euros y el de salud mental de 22 millones de euros.

El Gobierno ha impulsado el "mayor esfuerzo" inversor desde la trasferencias de sanidad, que se centra en la construcción de dos grandes hospitales en Teruel y Alcañiz y la construcción de varios centros de salud, entre otros proyectos.

Aunque es caro, es fundamental la actualización de la tecnología sanitaria, ha enfatizado para apuntar que en el último Consejo de Gobierno se ha acordado adquirir 4 aceleradores lineales para radioterapia por más de 8 millones de euros y se pondrá en marcha la implantación de la cirugía robótica con el sistema Da Vinci que es un "avance sustancial para operaciones de alta precisión" y será efectivo en 2023.

"NO HAY REFLEXIÓN"

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que el problema es que es un modelo centrado en la atención hospitalaria y no en la prevención. A su parecer, hay muy poco abordaje en nivel asistencial, no hay aumento de dotación para atención primaria y no hay gerencia que lo gestione. "No hay una reflexión de fondo del modelo de gestión", ha resumido.

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha comentado que una de las mejores formas de ver la apuesta por la sanidad es el aumento presupuestario desde casi el 44 por ciento desde 2015. Desde enero se ha reducido en un 24 por ciento las listas de espera y ha pedido insistir al Ministerio Sanidad a que homologue los criterios de contabilizar las listas de espera porque "no es igual" en todas las CCAA. La falta de especialistas es un problema nacional, ha precisado.

El portavoz del grupo parlamentario de VOX, Santiago Morón, ha dicho no compartir la visión "triunfalista" de Lambán sobre la sanidad, sino que "está empeorando" bajo el Gobierno cuatripartito y "son incapaces" de poner freno al deterioro. "No hay estrategia y no concretan como van a hacer las cosas y gobiernan a golpe de titular como en las listas de espera quirúrgicas", ha sintetizado.

El portavoz del grupo de CHA, Joaquín Palacín, ha dicho que la realidad territorial de Aragón "obliga a un mayor esfuerzo inversor" y la CA necesita una nueva financiación "mucho más justa" para poder tener mejores políticas sanitarias con mayor grado de equidad y justicia social. Ha incidido en que haya un cambio de financiación para que haya mayor peso de la superficie territorial y de la dispersión de la población.

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha dicho que Aragón tiene el presupuesto más alto de toda la historia en Sanidad. El número de médicos está entre las "mejores ratios del mundo", aunque dada la dispersión de la población hay que asegurar el servicio y revertir el modelo por la precariedad laboral. En Primaria ha reconocido que falta personal, pero "se hacen esfuerzos" por resolverlo, las listas de espera se han reducido y la asistencia en salud mental ha mejorado aunque el aumento de enfermedades mentales "requiere más profesionales", ha agregado.

El portavoz del grupo parlamentario de Cs, Daniel Pérez, ha dicho que los datos son "mejorables", ha reconocido que las listas de espera es un problema nacional con tres millones de pacientes.

GIGANTE ENFERMO

"El Salud es un gigante enfermo que necesita pasar por el quirófano de estas Cortes", ha sentenciado Pérez Calvo para abogar por la prevención y la innovación para atender las zonas más despobladas y eso requiere de la extensión de la banda ancha por el territorio. "Es inadmisble que haya lista de espera mientras haya un quirófano vacío en la sanidad privada". Es básico un gran pacto por la sanidad para los próximos 30 años, al menos.

La portavoz del grupo parlamentario del PP, Mar Vaquero, ha criticado que Lambán no debata sobre los problemas reales y haga anuncios. "La cobardía para afrontar este debate está a la altura de la falta de capacidad de gestión", ha sentenciado.

Han tenido 2.000 millones más en el presupuesto que el último gobierno del PP pero "no han priorizado la sanidad". Desde que gobiernan, ha lamentado, han dado menos peso a la sanidad y por eso "está como está" al relatar que se cierran consultorios médicos en verano y puntos de atención continuada y de ser la segunda mejor valorada ha pasado a ser la quinta.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha dicho que Lambán ha comparecido 14 veces para hablar de sanidad y ha señalado que el "educado PP de Feijóo y Azcón" le va a reprochar sea cual sea su actitud. Ha asegurado que el PP detrae recursos de lo público para llevarlos a la privada frente a Lambán que "defiende de forma nítida la pública con la mejora de la Primaria". Ha comparado que frente al 13% de reducción del presupuesto cuando gobernaba el PP se ha aumentado un 40 por ciento con Lambán.

Así, ha dicho que hay 2.372 millones de euros en Sanidad y ha cifrado en más de 30 millones la cuantía para reducir las listas de espera, han pasado de 19 a 32 millones de euros la partida del transporte sanitario, se hacen dos hospitales en Teruel, además de las urgencias en el Hospital San Jorge de Huesca, entre otras medidas.

"TENEMOS QUE ENTENDERNOS"

Lambán ha replicado que pondrá en marcha de forma inmediata la Iniciativa aragonesa para la eficiencia y sostenibilidad de la sanidad pública. El PP jubiló a casi 600 médicos y ahora cuesta 50 millones en indemnizaciones, ha afeado. Ha pedido que prevalezca la "sensatez" y eso pasa por ver que el problema de Aragón con la sanidad pasa en todas las CCAA, como la falta de médicos.

El sistema de salud "da señales de agotamiento, agudizado" por la pandemia y aumenta el gasto sanitario por el envejecimiento de la población y obliga a mejorar la gestión sanitaria, pero el sistema financiero amenaza con ahogar a las CCAA y llevar al colapso. "Hay que acometer reforma en España y es competencia autonómica ponerla en marcha".

Por eso se hará la citada iniciativa para identificar los problemas y fijar objetivos, mejorar la gestión y se tratará de involucrar a todos los que tienen algo que decir, ha adelantado. También ha anunciado que desde Aragón se impulsará el gran debate nacional con encuentros bilaterales de CCAA.

Hay problemas serios a nivel mundial que exigen el consumo de energías intelectuales porque hay un cambio de orden mundial, al que se suman problemas de suministro energético y el "horroroso de la inflación, junto al cambio climático y tenemos que entendernos". El problema de la sanidad "es gravísimo, el sistema está en crisis y corresponde abordarlo" a las CCAA, ha concluido.