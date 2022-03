Lambán dice que "el futuro de la automoción es brillante" e insiste en que se instalará una fábrica de baterías

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes que "el futuro de la automoción es brillante" y ha insistido en que se instalará una fábrica de baterías de vehículos en la comunidad autónoma.

Ha respondido así a una pregunta de la portavoz del PP, Mar Vaquero, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha aseverado: "Siempre dije que, al final, vendría a Aragón --una fábrica de baterías--, cosa que mantengo absolutamente", negando haber generado "expectativas añadidas".

"Cuando nadie hablaba de la fábrica de baterías a mi Gobierno se le ocurrió que éramos una opción", ha explicado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha elogiado "el magnífico trabajo" de su equipo del Departamento de Economía, que "algún día se dará a conocer con todos los pormenores".

Ha apuntado que empezaron compitiendo ocho comunidades para implantar la fábrica y solo dos quedaron en la fase final. El Gobierno de Aragón llegó a un acuerdo con Volkswagen "dando satisfacción a todas las peticiones", pero "al final irrumpió Valencia, que no estaba al principio y ha sido agraciada con la decisión de Volkswagen".

"Ni la llegada de la fábrica hubiera solucionado para siempre" la situación de la Comunidad Autónoma "ni la no llegada va a arruinar" a la región, ha continuado Javier Lambán, quien ha dejado claro que la automoción "será uno de los sectores que tiren de nuestra economía y liderarán a Aragón en España" y que "el futuro puede estar al alcance de la mano".

El presidente de Aragón ha aseverado que su Gobierno "ha sido capaz de revertir la situación catastrófica heredada de la Administración anterior, insistiendo en que el Ejecutivo tiene "marco, proyecto y estrategias".

Tras criticar "los desenfoques patológicos" del PP, Lambán ha dicho que su Gobierno "ha estado permanentemente al corriente de los problemas que se iban produciendo" en contacto con el Ejecutivo central. El martes de la semana próxima se celebrará una reunión con los agentes sociales para debatir propuestas.

Ha expuesto que desde 2015 el Gobierno que preside ha aprobado la declaración de interés autonómico de 53 proyectos empresariales para crear entre 16.000 y 18.000 empleos, sin incluir el de la empresa Tönnies, que creará unos 1.000 empleos y se anunciará "en fechas relativamente próximas".

En la política aragonesa "hay división de funciones: Unos pensamos y actuamos y otros critican y descalifican", ha asegurado Lambán, añadiendo que los populares representan lo segundo y "no saben hacer otra cosa".

"Gracias a ustedes a Aragón no ha llegado jamás un solo proyecto, no se ha movido nada relevante", ha continuado el presidente del Ejecutivo regional, quien ha echado en cara a los populares que dejaron "solo" al Gobierno "en los peores momentos del coronavirus" y que tildaron de inconstitucional la ley autonómica de medidas contra la pandemia, que es "perfectamente constitucional".

"Aragón tiene un proyecto espléndido de Gobierno y de país, un proyecto común al que todos podemos contribuir" aunque el PP tiene "la vocación de poner palos en las ruedas", ha apostillado.

CRISIS ECONÓMICA

Mar Vaquero ha preguntado a Lambán qué actuaciones ha llevado a cabo para ayudar a la ciudadanía a superar esta grave crisis económica y ha avisado de que "las arcas autonómicas están vacías", poniendo el ejemplo de las ayudas a la hostelería.

Vaquero ha lamentado que el convenio de Transición Justa "ha quedado en nada"; la fábrica de baterías "ha ido a Sagunto"; el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "puede quedar en nada"; el Ejecutivo ha tenido que devolver 70 de los 141 millones aportados por el Gobierno de España para las empresas más afectadas por la pandemia; y el anuncio de creación de 326 proyectos empresariales para crear hasta 120.000 puestos de trabajo "puede quedar en nada".

"No sé por qué no ayuda a los aragoneses", ha continuado Mar Vaquero, quien ha manifestado que el Gobierno de Aragón "no tiene liquidez", tras lo que ha criticado que los proveedores de la Administración autonómica "tardan meses en cobrar" y ha espetado al presidente que "está más preocupado por llegar al final de la legislatura" que por ayudar a los aragoneses.

"Diga si en algún momento ha tenido un proyecto político para Aragón y explique por qué no es capaz de llevarlo a cabo y que no tiene dinero para desarrollarlo", ha concluido Vaquero.