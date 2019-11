Lambán dice que ir a Europa a plantear la puesta en marcha de la TCP es una tarea "condenada al fracaso"

Publicado 16/11/2019 14:46:21 CET

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que ir a Europa a plantear la puesta en marcha de la Travesía Central de Pirineo (TCP) es una tarea "condenada al fracaso". Así ha respondido a la petición que esta semana hacían las organizaciones empresariales aragonesas de impulsar este proyecto. No obstante, ha agregado que es una reivindicación que el Ejecutivo autonómico nunca ha abandonado.

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Zaragoza, Lambán ha concretado que el Gobierno autonómico siempre ha mantenido la reivindicación de la TCP, un proyecto que consiste en unir las redes de Francia y España por un corredor de altas prestaciones a través del Pirineo oscense, y que en 2011 quedó fuera de la Red Transeuropea de Transporte como eje prioritario.

Sin embargo, el presidente de Aragón ha reconocido que "en este momento esa aspiración tiene bastantes pocos visos de prosperar", y ha insistido en que "hay que proponerse desafíos realistas". Ha agregado que desconoce si, en este momento, el Gobierno de España considerará oportuno revitalizar ese proyecto, "de hecho, sucesivos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista lo han desechado".

"Me temo que por razones económicas y también por razones medioambientales, en este momento ir a Europa a plantear la Travesía Central del Pirineo es una tarea absolutamente condenada al fracaso". Aunque ha subrayado que si no se lleva a cabo no será por el Gobierno de Aragón, y ha dicho a los agentes sociales de la comunidad que pueden contar con él.