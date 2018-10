Lambán dice que para recuperar el pacto social se ha de contar con la mayoría de los partidos y agentes económicos

Actualizado 23/10/2018 18:06:34 CET

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado la necesidad de recuperar el contrato social que "saltó por los aires" durante la crisis, si bien ha resaltado que no solo es una cuestión del Ejecutivo, ni se puede restablecer contando con "dos o tres partidos, sino con la mayor parte de las fuerzas políticas del país, sindicatos y agentes económicos".

Así lo ha señalado durante su intervención en la clausura de la convención organizada por la Convención de pymes españolas, que se ha celebrado en la Sala Goya del Palacio de La Aljafería de Zaragoza, donde ha comentado que para sacar adelante ese contrato social, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales.

Según Lambán, "ese gran contrato social tiene que permitir que nuestro país se inserte plenamente en el proyecto de la Unión Europea, que se basa en la economía social de mercado, el Estado del bienestar y la democracia representativa".

El presidente de Aragón ha esgrimido que "un mal funcionamiento" de la economía social de mercado "hace imposible financiar el Estado del bienestar" y una sociedad sin Estado del bienestar "es una sociedad que no puede en modo alguno garantizar la pervivencia de la democracia representativa".

A su entender, "hemos de empeñarnos a fondo" para "encaminar al país en la buena dirección por la que ha transitado en los últimos 40 años", además de que también "nos faltan instituciones que garanticen una estabilidad macroeconómica fundamental para cualquier sociedad moderna".

Al respecto, ha opinado que España "no ha hecho las reformas que están pendientes desde el principio de la Transición para evitar que los altibajos de la economía sean mucho más acusados que en el resto de Europa" de forma que "aquí crecemos mucho más deprisa, pero también nos hundimos más deprisa".

DESACELERACIÓN

Lambán ha comentado que la economía española "está desacelerándose" desde principios de año "porque los vientos de cola que la aceleraron en estos momentos están soplando con menos fuerza", además de que la política de Estados Unidos "están trastocando de manera negativa el comercio mundial" y el Brexit y las nuevas políticas del Gobierno de Italia "no ayudan nada a la necesaria estabilidad política y económica para el buen desarrollo de la economía".

No obstante, el presidente de la Comunidad ha considerado que en España "no hemos salido del todo de la crisis económica" puesto que han quedado "secuelas no resueltas", como "desigualdades sociales insoportables".

En este sentido, ha defendido la igualdad social tanto por "razones morales e ideológicas", como políticas y económicas "porque es imposible una democracia representativa sana sin niveles razonables de igualdad en la sociedad", que también es "requisito para hacer funcionar la economía de manera más eficiente".

Lambán se ha referido también al diálogo social, "que mi gobierno ha practicado con convicción desde el día mismo de la toma de posesión" y que "ha dado lugar a resultados esplendidos", como la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional "que trata de poner su buen funcionamiento a salvo de cualquier tipo de vaivén político".

El presidente de la Comunidad ha reconocido que "es mejorable la dotación para los distintos agentes sociales, pero eso se irá solucionando poco a poco porque el punto de partida ya está bien plantado".

Además, ha mencionado acuerdos en materia de desarrollo económico, planes de empleo, empleabilidad joven y Formación Profesional alcanzados en ese marco del diálogo social, así como en innovación, con un Pacto por la Ciencia "en el que Aragón es pionero".

SEGUIR A LA CABEZA

Lambán también ha expuesto su propósito de "trazar un camino" a través del impulso a varios ámbitos estratégicos de la economía aragonesa "para mantener el crecimiento de la Comunidad por encima de la media española y también la creación de empleo", después de que en 2017 Aragón fuera la Comunidad donde más subió el PIB y desde 2015 "lidere" la caída del paro.

Asimismo, ha asegurado que siempre que puede presume de la empresa aragonesa, "que es hablar de la pequeña y mediana empresa" y, como ejemplo, se ha referido al ámbito de la automoción y a los efectos que va a tener la nueva regulación del diésel, "que está ocasionando algunos problemas importantes" que hay que solucionar.

En este punto, ha explicado que así se lo transmitió el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, cuanto se reunió con él recientemente, una cuestión en la que "no tengo ningún problema en ponerme del lado de la automoción aragonesa, que es uno de los sectores más importantes" de la economía regional y que "puede contar conmigo para defender sus intereses".

El presidente autonómico ha asegurado que "se equivocará el gobernante que no valore a la empresa como el motor más importante del progreso de cualquier sociedad" y eso significa que la Administración y todos los poderes públicos "hemos de esmerarnos en prestigiar el hecho empresarial, tratar que arraigue en la conciencia de los jóvenes y acompañar los esfuerzos que realizan las empresas".