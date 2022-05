Lambán: "No habrá Juegos" si la candidatura no es equilibrada y se aceptan las "imposiciones" de la Generalitat

ZARAGOZA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este jueves de que "no habrá Juegos" Olímpicos de Invierno en 2030 en Aragón y Cataluña si la candidatura no es equilibrada y ha dejado claro que Aragón "no aceptará en modo alguno" las "imposiciones" de la Generalitat. Ha comparecido a petición del PP en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Lambán ha aseverado que "si no hay acuerdo entre Aragón y Cataluña no habrá Juegos", añadiendo que transigir con las "imposiciones" de la Generalitad sería "hacer un flaco favor" al Estado. Ha dicho que Cataluña y Aragón no pueden "imponer" sus respectivos modelos.

"A Cataluña hay que darle oportunidades, procurar que vuelva al redil constitucional, que forme parte activa y proactiva de este país, pero no a costa de aceptar sus imposiciones", ha considerado el presidente aragonés, quien ha hecho hincapié en que no se puede hacer "en ningún momento" una contraposición entre el interés del Estado y el de la Comunidad Autónoma, apostando por defender el interés de Aragón "dentro de la dialéctica que nos impone el Estado autonómico" porque "si a Aragón le va bien, a España le va bien, y viceversa".

El Gobierno de Aragón ha mantenido la negociación "con mucha responsabilidad", teniendo claras dos consideraciones: "La defensa de la dignidad de la Comunidad Autónoma" porque "defender la dignidad de Aragón es defender la dignidad de España" y, a la vez, "defender el interés económico del proyecto", puesto que "un reparto desequilibrado de las pruebas no solo no sería inocuo para el Pirineo, sino perjudicial, porque durante unas semanas la opinión pública internacional pondría el foco en una parte de las montañas españolas que son competencia directa para nosotros, lo que es inaceptable".

"El problema es que el COE cree que esta candidatura es igualitaria; su idea de igualdad y la mía no tienen nada que ver", ha continuado. Ahora "la pelota está en el tejado del COE y la Generalitat, está en manos de nuestros interlocutores decidir si nuestra propuesta es aceptada o no".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha aseverado que la DGA ha defendido sus posiciones "con contundencia" y ha hecho notar que "el Gobierno de España ha tenido que aceptar que unos y otros tenemos la posibilidad de bloquear esa eventual candidatura, que a estas alturas no despierta demasiadas expectativas optimistas porque parte de quienes hemos trabajado en ella".

Javier Lambán ha recalcado que "lo que quieren los habitantes del Pirineo es, desde luego, que haya candidatura, que nos centremos en la nieve, donde ellos ven principalmente su futuro, que apostemos a fondo por los Juegos de Invierno e invirtamos en la unión de estaciones".

"No invertir en la nieve sería la mayor alegría que podríamos dar a nuestros competidores porque ellos sí están dispuestos a invertir en el sector" y, de hecho, "no somos los únicos que caminamos en esa dirección".

Ha reconocido que "es difícil torcer el designio de un Gobierno de la Generalitat que quiere este proyecto como suyo, que nunca nos ha aceptado sino como comparsas" y ha avisado de que Aragón no va a "rebajar sus pretensiones, que son justas desde el punto de vista de Aragón y España, aunque en un momento determinado pueda suponer la ruptura definitiva de las negociaciones".

Lambán ha respondido con "contundencia" a "las desconsideraciones" que la Generalitat ha tenido con Aragón, rechazando "escenografías y reuniones tramposas", de forma que a su homólogo catalán, Pere Aragonès, "le han llovido las críticas del independentismo por entender que no está respondiendo con fuerza a las críticas" que él hacía.

MES CRUCIAL

Ahora el Gobierno de Aragón está "a la espera" de ver en qué termina la contrapropuesta presentada al COE, ha explicado Lambán, para quien "este mes va a ser crucial". Ha dicho que no sabe si los técnicos del COI visitarán Aragón porque no cree que les interese "demasiado" trabajar en esta candidatura "si de entrada no cuenta con Aragón y Cataluña". Ha prometido que será "el último que se levante de la mesa".

El presidente ha espetado a los populares que "tienen una manera particular de apoyar: Cuando dan la mano no se sabe si es una palmada en la espalda o están echando la mano al cuello" y "han negado el pan y la sal" al Ejecutivo aragonés. Ha pronosticado que si al final se presenta la candidatura "no les gustará" y le culparán, y si no se presenta "coincidirán con Pere Aragonès en culparme".

Javier Lambán ha agradecido el apoyo de la mayor parte de los grupos parlamentarios y ha lamentado que el apoyo del PP es "un tanto ambiguo", por lo que les ha pedido "altura de miras y sentido de Estado, no buscando el reproche gratuito".

Ha criticado la gestión del PP respecto de Cataluña, recordando que en 2017 la Guardia Civil tuvo que ir a Lérida a buscar las piezas artísticas de Sijena "porque el máximo responsable de Cultura de la Generalitat se negó a entregarlas y era Méndez de Vigo".

También ha señalado que "en Aragón existe apoyo social y político suficiente para que no sea uno de los problemas" y, de hecho, "es uno de los valores incuestionables de nuestra candidatura". También ha indicado que el grueso de las inversiones serían privadas.

"El Pirineo no va a carecer de inversiones importantes, pero a costa de la dignidad institucional y política de Aragón, en ningún caso tendrá lugar", ha manifestado Lambán, quien ha insistido en que "el Gobierno de Aragón ha cumplido con su obligación y tiene una contrapropuesta muy bien fundamentada". "Si hay igualdad habrá Juegos, pero si no hay igualdad, no habrá Juegos", ha concluido.