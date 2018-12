Lambán pide a la ministra Ribera "ser muy exigentes" con el plan de acompañamiento de Endesa para Andorra

Publicado 17/12/2018 16:40:57 CET

La alcaldesa de este municipio solicita al ministerio no autorizar la solicitud de cierre de la central térmica

ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha transmitido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la necesidad de estudiar "un posible alargamiento de la vida de la Central Térmica de Andorra" para "dar tiempo a que surtan efecto otro tipo de medidas de reindustrialización" y "ser muy exigentes en el plan de acompañamiento que ha de poner encima de la mesa Endesa".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con la ministra y otros representantes del Gobierno central y del Ejecutivo autonómico, así como con alcaldes de la zona y agentes sindicales y empresariales de las comarcas mineras aragonesas, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno autonómico, después de que Endesa haya anunciado el cierre de la Central Térmica de Andorra en junio de 2020.

Lambán ha abogado por "arbitrar medidas entre todos", tanto por parte de la Administración central, como desde su Ejecutivo, así como buscar fondos europeos para que esa activación de la economía de Andorra con alternativas al carbón sea "viable, sólida y urgente" y "tenga hitos visibles cuanto antes".

Por otra parte, el presidente de Aragón ha sostenido que la ministra "tiene la desgracia" de haber llegado al Ejecutivo "después de un gobierno que ha perdido lamentablemente el tiempo" en esta cuestión, ha dicho en referencia al PP.

Por eso, ahora, Ribera "tiene que solucionar en dos años lo que el gobierno anterior no ha solucionado en seis", un Ejecutivo 'popular' al que Lambán ha acusado de "desidia e inacción absoluta en relación con el carbón".

No obstante, ha opinado que haber "heredado una desconfianza sustancial de Aragón respecto al Gobierno de España en este asunto", supone que la ministra "tiene la suerte de que está en sus manos revertir esto en confianza; eso nos ha dicho a todos que va a hacer y yo lo creo".

MARGEN DE CONFIANZA

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada por el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha querido dar un "margen de confianza" la ministra, después de que esta reunión haya tenido lugar en Zaragoza, en vez de en la zona afectada.

Ciércoles ha dicho que Ribera "se ha comprometido a estar en el territorio" y habrá una reunión en Andorra en enero. Asimismo, ha explicado que le han podido plantear todas sus "inquietudes" y también la "indignación" tras la reunión mantenida con Endesa sobre el plan de acompañamiento "que fue totalmente insatisfactorio".

Como alcaldesa de Andorra le ha solicitado a la ministra que, "por favor, no autorice la solicitud de cierre que todavía no ha llegado de forma oficial al ministerio porque ese plan es totalmente insuficiente, hay que trabajarlo mucho más y hasta Endesa dice que no se compensan los puestos de trabajo que pierden con los que se van a crear" según su propuesta.

Ciércoles ha deseado que finalmente la ministra acuda a Andorra y "podamos enseñarle el territorio", así como que "las ideas y documentación" que se ha llevado tras la reunión sirvan para que "las negociaciones que tendrá que tener con Endesa puedan traer un futuro para Andorra".

PLAZOS AJUSTADOS

La alcaldesa ha reconocido que los plazos son "justos" porque hasta ahora "todas las políticas del PP han llevado al cierre de la térmica y a la muerte del carbón".

No obstante, ha continuado, la ministra "tiene la sartén en su mano" y "no autorizar el cierre porque Endesa tiene claro que quiere cerrar y va a presentar el plan de acompañamiento sí o sí" de forma que hay que "buscar todas las salidas para alargar este periodo de tiempo lo máximo posible y buscar nuevas alternativas".

En este sentido, ha reclamado a la ministra "que sea contundente y exija a Endesa" que sea quien "más apueste por el territorio" en un compromiso de retorno social con una zona de la que "se ha llevado tantos beneficios".

Ciércoles ha abogado, igualmente, por que "no se desmantele la central térmica" y dar uso a esas instalaciones, además de impulsar otros proyectos, con la A-68, nuevas infraestructuras y la elevación de aguas del Ebro a Andorra, con "un plan para que todo esto sea una realidad".

ALGO MÁS QUE PALABRAS

El representante de CCOO en la Central Térmica de Andorra, Antonio Planas, que ha comparecido junto con el secretario general de UGT Teruel, Alejo Gálvez, ha deseado que el compromiso con la zona que ha manifestado la ministra "no solo sean palabras".

Según ha expuesto, "ni estamos satisfechos, ni no" de la reunión, en la que los sindicatos le han planteado varias propuestas "que ha recogido y veremos dónde acaban" porque "nosotros no somos técnicos" y ahora el ministerio las ha de valorar.

Planas ha sostenido que Endesa "no se puede ir de Andorra presentado un plan alternativo insuficiente e injusto con la comarca" y ha comentado que una de sus propuestas es instalar una planta termosolar en el municipio, "aprovechando la concesión de agua que tenemos, el gas a la puerta de la central y la salida de energía".

El sindicalista ha remarcado que se trata de un proyecto "de energías renovables cien por cien" y que generaría puestos de trabajo, frente a la propuesta de Endesa de instalar 150 megavatios en placas solares en los terrenos de la central, que "solo crearía ocho o diez empleos y dos o tres de ellos fuera" de la localidad.

"Endesa no se puede ir de Andorra creando seis puestos de trabajo", ha sentenciado Planas, para informar de que también han planteado medidas para que desarrollen el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, con el objetivo final de "estar todos tirando para adelante".