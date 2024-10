Lambán (PSOE) da "el beneficio de la duda" a aprobar los PGE, aunque "es difícil gobernar" con los socios de Sánchez

HUESCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha concedido "el beneficio de la duda" a la intención del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, puntualizando que "es difícil gobernar" con los socios que tiene.

En un evento celebrado en la ciudad de Huesca, donde ha presentado sus memorias, 'Una emoción política: Memorias de un servicio a Aragón y España', Lambán ha declarado a los medios de comunicación que Sánchez ha manifestado que agotará la legislatura y que está trabajando para unos nuevos PGE. "Le asignaré el beneficio de la duda".

"Yo siempre he advertido de que hacer un Gobierno con la mayoría parlamentaria con la que Sánchez hizo el Gobierno era una tarea sumamente complicada", ha señalado Lambán, haciendo notar que en el Congreso de los Diputados "hay una mayoría conservadora" y que "afrontar una legislatura con esa disparidad de socios, tan distintos entre sí, algunos de ellos opuestos radicalmente a la Constitución Española, era meterse en un jardín de difícil salida: Habrá que esperar las explicaciones del presidente".

Javier Lambán ha considerado que España necesita "estabilidad por encima de todo y cuando no te la proporcionan, es difícil gobernar", añadiendo: "Si se produjera esa situación de falta de apoyos parlamentarios continuos, de continuas prórrogas del Presupuesto, yo disolvería el Parlamento y convocaría elecciones, pero estoy hablando de mí; hay muchas maneras de interpretar la política y todas pueden ser más o menos respetables".

En relación a sus diferencias con la directiva del PSOE del Alto Aragón, Lambán ha dado la bienvenida a todos y ha recalcado que no tiene "ningún tipo de animadversión a nadie en esta provincia", sino al contrario, "mucho afecto", subrayando que durante su etapa de presidente de la Comunidad Autónoma promovió "el progreso y el bienesar de las gentes del Alto Aragón".

RELEVO EN LA SECRETARÍA GENERAL

El número uno del PSOE regional ha aseverado que la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, no es la primera candidata a sucederle en la secretaría general de los socialistas aragoneses: "La candidata natural, desde luego que no".

Ha opinado que quien dirija el PSOE Aragón "debe ser un aragonés o una aragonesa comprometido con el territorio que haya demostrado desvivirse por el territorio, dejarse la piel por el territorio por las tres provincias de la comunidad, que esté bien avenida con la verdad, que tenga principios, que no sea un simple transeúnte ventajista de la política, sino que realmente venga la política a aportar lo mejor de sí mismo y a que la sociedad a la que pertenece crezca". "Yo me conformo con que la Secretaría General que me suceda a mí recaiga en una persona que reúna esas características".

ERREJÓN

Respecto al caso Errejón, el secretario general del PSOE aragonés ha considerado que "lo que ha ocurrido en Sumar es particularmente paradójico porque este señor ha contravenido gravísimamente las normas que eran la bandera de su partido, lo que lo convierte, si cabe, en un delito más grave y cuanto antes se descargue este asunto, mucho mejor".

CORRUPCIÓN

El expresidente del Gobierno autonómico ha dejado claro que "la corrupción es uno de los cánceres más letales de la democracia, seguramente lo que más aleja a los ciudadanos de la democracia, de las instituciones, y en España la venimos sufriendo desde los años 90".

"Todos los partidos han cometido delitos de corrupción, o, mejor dicho, militantes de todos los partidos, y siento mucho cada caso que ocurre, sea del partido que sea, pero lo siento mucho más cuando afecta a mi partido".

"Puedo presumir que mi Gobierno transcurrió durante ocho años pleno de transparencia, de limpieza, sin ninguna mancha ni ninguna sombra en su quehacer, y lo que deseo es que todos estos nubarrones que se están haciendo en este momento sobre nosotros y sobre España, se esclarezcan cuanto antes".

BIOGRAFÍA POLÍTICA

En cuanto a su libro de memorias, ha dicho que es una biografía política en la que hace un recorrido por su trayectoria institucional y orgánica con referencias a su biografía personal: "Casi siempre la personal determina la pública".

"Reivindico mi Gobierno, el Gobierno de Aragón, los ocho años desde el 2015 al 2023, en el que pusimos las bases del Aragón del siglo XXI; lo digo sin ningún tipo de petulancia, contando con gentes muy valiosas de esta provincia, con dos consejeras magníficas, Marta Gastón y María Victoria Broto, con un jefe de prensa también oscense, con Olga Alastruey, directora general, con otra serie de gentes de aquí que dirán lo mejor de sí mismos, como los de Huesca y los de Zaragoza y los de Teruel, porque yo traté siempre de que no hubiera una sola provincia privilegiada desde mis distintas consejerías, traté de hacer una labor homogénea en todo el territorio y creo que lo conseguí".

"Otra cosa es que creo sinceramente que esa misión integradora que yo tenía no fue del todo compartida por la dirección provincial del partido de Huesca", ha continuado, añadiendo: "Los socialistas de Huesca me han tratado siempre excelentemente pero la dirección provincial del partido desde el año 17 entendió que yo no tenía que ser el secretario general del partido y, por tanto, el presidente del Gobierno de Aragón y esa dialéctica se ha mantenido", ha concluido.