Lambán señala que "lo fundamental" de su compromiso electoral está "sobradamente cumplido"

Publicado 01/03/2019 13:57:00 CET

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha señalado que "lo fundamental" del compromiso electoral que adquirió con los ciudadanos en 2015 está "sobradamente cumplido". Este viernes ha realizado un balance sobre su legislatura y ha analizado los ocho meses del Ejecutivo de Pedro Sánchez que este viernes celebra su último Consejo de Ministros.

Lambán ha subrayado que el PSOE llegó al Gobierno de Aragón para cumplir "un compromiso electoral clarísimo", que era el de "recuperar los servicios públicos y los derechos". Ha remarcado que en la legislatura anterior, la de PP-PAR, había sido "atroz" desde el punto de vista "de los recortes en servicios públicos, en sanidad, en educación y en servicios sociales".

"Dijimos en la campaña electoral que si las fuerzas de izquierda sumábamos nos aliaríamos y haríamos pactos de gobierno para recuperar los servicios públicos, sumamos las fuerzas de izquierda, hicimos un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, y tengo que decir, con mucha satisfacción por mi parte, que lo fundamental de aquel compromiso está sobradamente cumplido".

Así, Lambán ha defendido el trabajo realizado por su Gobierno en ámbitos como la sanidad o la educación, "con la incorporación de 1.500 profesores a la escuela pública". Ha subrayado que han puesto en marcha un plan de infraestructuras de 153 millones de euros "que han permitido construir muchos colegios allí donde la necesarios".

Además, ha comentado que, durante estos cuatro años, el Gobierno anterior, con los criterios que aplicó en el medio rural para mantener abiertos colegios, habría cerrado cien escuelas que han mantenido abiertas. Además, ha mencionado que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene, en este momento, "el presupuesto más alto de su historia, incluso superior al de los años de la bonanza económica".

"Esto ha supuesto que en materia de dependencia hayamos pasado de atender a 16.000 personas a 29.000, eso ha significado que en el Ingreso Aragonés de Inserción hayamos pasado de 3.500 a 7.000 en las personas atendidas y podría seguir extendido en otras muchas cifras", ha expuesto.

Ha agregado que han cumplido su compromiso electoral siendo "muy responsables" en la gestión de la Hacienda pública. Ha asegurado que, aunque han incrementado "sustancialmente" el gasto público y la inversión en políticas sociales, han logrado reducir el déficit "a lo permitido por el Estado", mientras que Luisa Fernanda Rudi consiguió, en la anterior legislatura, "la difícil gesta de ser la más recortadora de España y la que más déficit generó".

Lambán ha señalado que la reducción "sustancial" del déficit durante esta legislatura demuestra que se ha gestionado "bien" y, además, desmintiendo "los pronósticos agoreros de que la izquierda gestionamos mal la economía". Ha recalcado que Aragón lleva dos años creciendo por encima de la media española y ha subrayado que desde julio de 2015 es la región donde más ha bajado el paro.

AUTOGOBIERNO

El presidente de la Comunidad también ha hecho referencia a que, durante esta legislatura, han satisfecho su promesa de "cumplir y hacer cumplir" el Estatuto de Autonomía. "Hemos creído en Aragón, hemos creído en la Autonomía de Aragón, hemos desarrollado el autogobierno". Ha remarcado que hay muchas políticas públicas que "sin la existencia del autogobierno no hubieran sido posibles".

"Cumplir el Estatuto de Autonomía significa ser fieles observantes y partidarios de la Constitución Española y de todo lo que significa, entre otras cosas la defensa de la unidad de España como un bien político en sí mismo".

Preguntado por la Renta Social Básica, que era un propósito de su Gobierno y que no salió adelante, ha mencionado que el proyecto de ley fue llevado a las Cortes de Aragón en febrero de 2016. "Dos no aprueban algo si uno no quiere, encontramos en Podemos una obstinación inexplicable en no aprobar esta ley y creo que en esto se han equivocado".

"No me quejo de Podemos, creo que ha sido un aliado parlamentario muy leal en general, gracias a Podemos hemos sacado tres presupuestos sin los que hubiera sido imposible todo lo que les he dicho con anterioridad, pero en este caso concreto creo que hicieron un cálculo equivocado, pensaron que aprobar esta ley era darle una baja política al Gobierno que nos iba a producir resultados electorales absolutamente fastuosos, entendieron que no era cuestión de darnos esa especie de triunfo político y decidieron no aprobar la ley". Lambán ha subrayado que esta norma era "exactamente igual" que la que Podemos ha aprobado en Valencia.

También ha hecho referencia al Impuesto de Contaminación de las Aguas. "Con el ICA teníamos un acuerdo con Podemos para una reforma que perfeccionara el actual impuesto, tal como está concebido, habíamos incluido varios de los planteamientos que ellos ponían sobre la mesa, incluso de algunas de las entidades que se dedican a promover debates al respecto, pero creo que desde instituciones que no son las Cortes y el Gobierno de Aragón se imposibilitó o se dificultó la posibilidad de que aquel acuerdo que existía prácticamente cerrado se hicieran realidad, otro año será".

Preguntado por la elaboración de las listas para las elecciones autonómicas y municipales y sobre la posibilidad de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, esté en ellas, al no presentarse ya a la Alcaldía de la ciudad algo que hace en su lugar Pilar Alegría, ha remarcado que él no se ocupa de estos temas.

"Las listas las hacen las Comisiones Ejecutivas provinciales correspondientes, luego los candidatos tenemos la oportunidad de ser escuchados, de opinar". Ha detallado que en su caso puede opinar sobre las listas de las Cortes, al igual que Pilar Alegría lo puede hacer en las del Ayuntamiento y el secretario general del partido, Pedro Sánchez, en las de Congreso y Senado.

"Esto se está desarrollando con absoluta normalidad, están teniendo lugar las asambleas y aproximadamente en 15 días estarán las listas terminadas y concluidas".

Sobre Pérez Anadón ha opinado que le gustaría que en las listas estuviesen "muchos hombres y mujeres muy valiosos que tiene el PSOE y siempre he opinado de manera muy positiva sobre Carlos Pérez Anadón, es un hombre que ha servido mucho a Zaragoza y a España cuando a desarrollado funciones relacionadas con el Estado y desde luego él, u otras muchas personas, podrían perfectamente formar esas listas pero insisto, no soy yo quien va a determinarlas".

LEGISLATURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Sobre la legislatura de Pedro Sánchez ha evidenciado que hay que hablar sólo de un periodo de ocho meses pero que ha sido "positiva desde cualquier punto de vista". Ha apostillado que Sánchez dejó claros sus propósitos, que no eran "muy distintos" a los que tenía él "en el año 2015", es decir, impulsar "políticas de igualdad y desarrollar medidas como la subida el Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones".

Ha dicho que eso ha sido lo que ha hecho, poniendo de manifiesto ante los españoles "la pretensión del Partido Socialista en este momento, del Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez". También ha asegurado que el Ejecutivo socialista ha hecho en Cataluña "algo que el PP no", es decir, "tratar de empezar a buscarle soluciones al problema por la vía del diálogo".

No obstante, ha continuado, "se ha encontrado con que, por parte de los partidos constitucionalistas, no ha habido demasiada colaboración y, por parte de los independentistas, hay el propósito absolutamente decidido y declarado de no facilitar en absoluto ninguna clase de solución para el conflicto, y eso es lo que última instancia condujo al presidente Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones".