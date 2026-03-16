Lasobras (CHA) dice que "la ultraderecha parece haber llegado a su techo electoral" en Castilla y León

Archivo - La diputada de CHA Isabel Lasobras. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de CHA Isabel Lasobras ha afirmado este lunes que "la ultraderecha parece haber llegado a su techo electoral" en las elecciones de Castilla y León celebradas el pasado domingo, 15 de marzo.

"El resultado de las elecciones en Castilla y León entra dentro de lo pronosticado por las encuestas: Subida de PP, PSOE y Vox y caída del resto", ha señalado, añadiendo que "se confirma la senda descendente de la España Vaciada y desaparecen del parlamento los partidos a la izquierda del PSOE".

"La buena noticia es que la ultraderecha parece haber llegado a su techo electoral y la mala, que la suma de PP y VOX condenará a los castellanos y leoneses a cuatro años de seguir sufriendo recortes de los servicios públicos", ha concluido.

Con el 98,4 por ciento de los votos escrutados, el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones las elecciones autonómicas de Castilla y León este domingo, 15 de marzo, al lograr 33 escaños, dos más que hace cuatro años, mientras que el PSOE también mejora al subir de 28 a 30 procuradores, y Vox gana un representante más, hasta los 14.

Asimismo, UPL mantiene los tres procuradores que consiguió en 2022, al igual que tambien repite resultados Por Ávila, que conserva su escaño, mientas que Soria ¡YA! se deja dos representantes por el camino y se queda con un solo diputado en las Cortes de Castilla y León.