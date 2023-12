Lázaro (PP) afirma que "lo único" que quiere Sánchez Quero es que "le vaya mal" a Zaragoza y los zaragocistas

ZARAGOZA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Diputación de Zaragoza (DPZ), María Carmen Lázaro, ha afirmado que el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, "lo único" que quiere es que "le vaya mal" a la capital aragonesa y a los zaragocistas.

Así lo ha expresado tras las declaraciones de Sánchez Quero a los medios de comunicación este viernes, antes de un pleno extraordinario de la DPZ, en las que ha emplazado al Ayuntamiento de Zaragoza, al Gobierno de Aragón y al Real Zaragoza SAD, quienes conformarán una sociedad mercantil para la construcción y explotación del nuevo estadio de La Romareda, "a trabajar ya" o será "difícil" llegar a tiempo al Mundial 2030.

Lázaro ha pedido al presidente de la DPZ que "deje de entorpecer la construcción del estadio de La Romareda". A lo que ha añadido que el Partido Popular "actúa con responsabilidad", a diferencia de él, "que parece que no los proyectos que no lidera, aunque sean por el bien común y de interés para la provincia y los municipios, no le interesan".

"Sánchez Quero debería dejar de criticar el proyecto de La Romareda y ponerse ya a trabajar con el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el club por el bien de los zaragozanos", ha insistido la portavoz 'popular'.

Por último, Lázaro ha manifestado: "Sánchez Quero solo quiere y le gustan los proyectos que su partido --PSOE-- lidera, que él lidera, demostrando, una vez más, estar pensando en sus propios intereses".