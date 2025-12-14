Ledesma: elecciones como "ejercicio de responsabilidad" de Azcón y "lección" para "los acorralados por los escándalos"

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, frente al palacio de la Aljafería este domingo. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha asegurado este domingo que la decisión del presidente Azcón de convocar elecciones tras el "bloqueo" de Vox al presupuesto es "un ejercicio de responsabilidad política para con los aragoneses y, a la vez, supone una lección al PSOE que, sumido en su degradación de corrupción y machismo, no entiende que, cuando no se aprueban presupuestos lo lógico, lo responsable, es dar la voz a los ciudadanos, a los aragoneses".

En una comparecencia frente al Palacio de la Aljafería, Ledesma ha defendido que "Aragón vive un buen momento, nos hemos convertido en un referente tecnológico en España y en Europa, 70.000 millones de euros en inversiones captados en poco más de dos años. Y estamos mejorando nuestros servicios públicos, muy deteriorados tras ocho años de nefasta gestión del PSOE".

Además ha añadido a la hoja de servicios del Ejecutivo de los populares que "hemos lanzado más de 2.000 viviendas públicas, que llegarán a 5.000 en los próximos dos años". "Y todo eso no se puede poner riesgo, ha advertido, porque algunas formaciones políticas hayan decidido bloquear y anteponer sus intereses a los de los aragoneses".

Por eso, ha sostenido que "las elecciones van a ser buenas para Aragón porque serán los aragoneses quienes decidan. Queremos un gobierno fuerte que no esté al albur de intereses partidistas y politiqueos", ha asegurado.

Para Ledesma, la reacción del PSOE, hablando de irresponsabilidades, de caprichos, es una muestra más de su degradación.

"Dar la voz a los aragoneses no es un capricho, es democracia, es responsabilidad y es sentido común. Pilar Alegría, portavoz de Sánchez, portavoz de un Gobierno acorralado por la corrupción, por los casos de acoso sexual, sin mayoría parlamentaria para gobernar y sin Presupuestos del Estado desde hace tres años; es lógico que no entienda que el presidente Azcón dé la palabra a los aragoneses", ha ironizado.

"MIEDO" DE ALEGRÍA Y SIN TEMOR A UNA POSIBLE DESMOVILIZACIÓN

Para el portavoz parlamentario del PP lo único que demuestra Pilar Alegría y todo el PSOE de Aragón con lo que califica de "pataleta" es "miedo, un miedo atroz a presentarse ante los aragoneses, porque Alegría no tiene nada que ofrecerles salvo escándalos de corrupción y acoso sexual dentro de su partido".

En ese sentido, le ha reprochado: "Los aragoneses aún están esperando que cuente qué hablo con Paco Salazar en esa comida de amigos de hace apenas un mes". "Un mes", ha remarcado antes de añadir: "Cuando hacía cuatro que lo habían cesado en Moncloa por presunto acoso sexual", ha concluido Ledesma.

Preguntado por la posibilidad de que la participación se resienta tras una campaña exprés en las primeras elecciones autonómicas anticipadas en Aragón, Ledesma se ha mostrado convencido de que "los ciudadanos están muy pendientes de lo que pasa en la política, tenemos muchísimas horas de información en los medios de comunicación sobre política, están muy informados y al final los aragoneses se movilizarán para ir masivamente a las urnas para dar un gobierno fuerte que afronte las necesidades de Aragón".

Entre ellas, ha insistido en "sacar adelante los 70.000 millones de inversiones que traerán empleo, impuestos y mejores servicios públicos y, sobre todo, traerán vivienda, más de 2.000 viviendas que estamos haciendo en Aragón y otras 3.000 que están ya tramitándose en los despachos", ha concluido.