Ledesma (PP) cree que el presupuesto autonómico de 2026 "refleja el crecimiento de Aragón"

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este viernes que "el presupuesto de 2026 refleja el crecimiento de Aragón del que se beneficiarán el conjunto de los aragoneses".

En rueda de prensa, Ledesma ha señalado que el presupuesto para 2026 presentado por el Gobierno de Jorge Azcón "va a lograr un Aragón mejor para el conjunto de los aragoneses".

Para el portavoz del PP, se trata de "un presupuesto de récord que responde al momento de expansión y progreso que atraviesa nuestra Comunidad Autónoma".

"Ese crecimiento del que se benefician el conjunto de los aragoneses, tanto en lo que se refiere al crecimiento económico y las oportunidades como en la mejora de nuestros servicios públicos y eso es lo que refleja el presupuesto presentado esta mañana".

Además, el portavoz popular ha dejado claro que "el presupuesto es la muestra de que el Gobierno de Jorge Azcón cumple con sus compromisos con los aragoneses".

"El presupuesto para 2026 responde al compromiso adquirido por Jorge Azcón y el Partido Popular con el conjunto de los aragoneses. Nos comprometimos a relanzar nuestra economía y a mejorar nuestros servicios públicos y este presupuesto vuelve a demostrar que cumplimos con nuestro compromiso con los aragoneses. Más dinero para sanidad, educación, servicios sociales. Más dinero para vivienda pública y todo bajando impuestos".

A juicio de Ledesma "estas son las cuentas que necesitan y merecen los aragoneses, un presupuesto que debería contar con el respaldo del conjunto de fuerzas políticas capaces de anteponer los intereses de Aragón a los suyos propios, porque son las cuentas que refrendan e impulsan la transformación económica y social que vive Aragón".