Ledesma (PP) dice que "el rival es Pedro Sánchez" y exige a Vox que "no se equivoque" de adversario

Archivo - El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este miércoles que "el PP no es el rival", sino que "el rival es Pedro Sánchez" y ha pedido a Vox que "no se equivoque" de adversario.

En respuesta al portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, quien antes ha reclamado al PP regional "un cambio de rumbo" como el del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el portavoz de los populares aragoneses ha lamentado que Nolasco "se equivoque de rival en este momento tan crítico para España", que "está sumida en uno de los momentos de ataque profundo a la democracia que nos dimos en 1978" por parte del PSOE.

Ha aseverado que la situación en Aragón es "esperanzadora", realzando los proyectos económicos que impulsa el Gobierno autonómico "en una senda de crecimiento y progreso, con el anuncio de inversiones milmillonarias". Ha sido tajante: "No entendemos que Vox insista en perjudicar a Aragón y a España" en lugar de "trabajar para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

"No somos su enemigo, el rival a desalojar es Sánchez, que es el rival que tenemos la mayoría de los españoles", ha continuado Fernando Ledesma, quien ha asegurado, por otra parte, que "el PP de Aragón no ha cambiado de posición en los temas clave".

"Estamos en contra de la inmigración ilegal, simplemente combatimos el problema con medidas legales, dentro de la Constitución y dentro de la legislación en vigor española".

También ha rechazado las medidas del Pacto Verde Europeo "que perjudican a Aragón y a los aragoneses, al campo especialmente" y ha defendido la energía nuclear y las obras hidráulicas, entre otras la construcción del pantano de Biscarrués (Huesca), así como el dragado de los ríos "siempre dentro de la legislación".