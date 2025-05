Ledesma (PP) exige a Alegría (PSOE) que cese "inmediatamente" al asesor que "insultó" a Natalia Chueca en un artículo

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha exigido este lunes a la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, que cese "inmediatamente" a un asesor del grupo parlamentario socialista, que "insultó" a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un artículo publicado este sábado en la prensa aragonesa.

Ledesma ha aludido así a un artículo publicado el pasado sábado, 10 de mayo, por El Periódico de Aragón, firmado por José Mendi, en el que criticaba la gestión de la alcaldesa y afirmaba que "Chueca hace una política clueca que se hincha con levadura de merengue político" y que es "la alcaldesa de la nada, entre vacía y hueca, Nadalia Chueca".

En rueda de prensa, Ledesma ha señalado que Alegría "no debe estar callada ante los ataques machistas criminales que ha sufrido, ante ningún ataque machista, y menos ante los que provienen de dentro de sus propias filas".

"Si Pilar Alegría pretende tener credibilidad, debe estar al quite ante los ataques machistas que provienen de sus filas y responder rápidamente", ha considerado Ledesma, indicando que el PP denuncia en el Pleno de las Cortes "los ataques amparados en el anonimato de las redes sociales que sufrió Alegría y todos los episodios de insultos y violencia siempre, los sufra quien los sufra, vengan de donde vengan y vayan contra quien vayan". Sin embargo, "no podemos decir que Alegría y el PSOE hagan lo mismo, Alegría no utiliza la misma vara de medir, discrimina los ataques machistas según quién sea el atacante".

"Este fin de semana, el primer asesor del grupo socialista que contrató Alegría en Aragón ha insultado de forma escrita y publicada en un medio de comunicación a la alcaldesa y 48 horas después Pilar Alegría sigue manteniendo a su cargo de confianza en el grupo y sigue amparando los ataques machistas que este señor ha dejado por escrito".

Fernando Ledesma ha enfatizado que "si Pilar Alegría fuera un poquito coherente, lo primero que hubiera hecho es cesar a este asesor sin esperar que hoy, desde el PP, nos veamos obligados a denunciar la doble vara de medir y pedir el cese fulminante", criticando a "los cargos públicos que esconden su condición de asalariados del grupo socialista y de confianza de Pilar Alegría para verter una colección de descalificaciones en un artículo publicado el fin de semana". Ha lamentado que "Alegría da la callada por respuesta y respalda a su asesor".

El portavoz del PP ha hecho hincapié en que "Alegría no ha usado su voz y su cargo para frenar y condenar los insultos y ataques machistas, sino que ha utilizado su cargo en beneficio propio", añadiendo: "Seguimos sin escuchar condenar los ataques machistas a mujeres de otras formaciones políticas, seguimos viendo la doble vara de medir de Alegría y el PSOE cuando se trata de defender la igualdad y el juego limpio", tras lo que ha aseverado que "la izquierda ampara comportamientos machistas", en alusión a los casos Errejón, Monedero, Tito Berni y Ábalos.

"Hoy exigimos a Pilar Alegría un poquito de coherencia, que condene los ataques machistas de su asesor a la alcaldesa y que lo cese inmediatamente" porque "no se puede permitir que una persona con sueldo público lo utilice para denostar, insultar y manipular", ha concluido.