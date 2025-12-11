Ledesma (PP) pide explicaciones a Alegría y que asuma responsabilidades: "Esto no se sostiene más"

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha exigido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que dé explicaciones de manera urgente a los aragoneses ante "el hedor de la corrupción y los escándalos machistas del Partido Socialista, que se extienden por Aragón como la pólvora. Esto no se sostiene más", ha valorado.

Ledesma ha criticado que el PSOE se limite a decir que hay que dejar actuar a la justicia: "Que cuenten todo y colaboren con la justicia, porque si la justicia está actuando es porque han intentado taparlo durante años y al final les ha estallado en la cara. Tienen que decir todo lo que hay, todo lo que saben", ha reclamado.

El portavoz de los populares en las Cortes ha apuntado que "no hay escándalo del sanchismo que no haya tenido su réplica aquí, en Aragón y que Pilar Alegría no haya intentado tapar". En ese sentido, ha recordado la presunta fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel, "de la que todo el mundo tuvo noticia pero que Pilar Alegría negó incluso en una comisión de investigación en el Senado", ha apostillado antes de añadir los billetes de los desplazamientos aportados por la UCO.

También, ha sumado, las "ramificaciones aragonesas" de la trama de Santos Cerdán con Servinabar y las investigaciones y registros que se están llevado a cabo en la Comunidad, de los que ha reconocido estar "ávido" de información.

Asimismo, el portavoz popular ha lamentado que el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al que ha recordado que Alegría llamó "amigo" en el Congreso del Partido Socialista del Alto Aragón, "haya campado a sus anchas" por la Comunidad, lo que apunta a unas consecuencias que ha calificado de "insoportables e inaceptables".

EN QUÉ CONSISTE SU RELACIÓN CON SALAZAR

Y a los casos de corrupción ha añadido el "machismo recalcitrante" del caso del exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, Paco Salazar, "también con Pilar Alegría en el centro de todo". A ese respecto, Ledesma se ha preguntado en qué consiste la relación de Alegría con Salazar "porque calla y no da ninguna explicación y cada información que aparece es peor".

Así, el popular se ha hecho eco de una información en la que se apunta que en 2017 Alegría y Salazar negociaron las condiciones de las primarias del Partido Socialista "y se intercambiaron los trapos sucios que tenían un bando con respecto del otro", ha dicho Ledesma.

"Ocho años de relación de verdad y la señora Alegría no era consciente de los obscenos comportamientos de Paco Salazar. Tras tantos años de amistad, ¿no sabía de sus comportamientos o los calló y los ocultó?", se ha cuestionado, ante lo que ha añadido que "es imposible que nos pueda tomar a los ciudadanos por tontos, tiene que decir ya de qué habló con Paco Salazar en aquella comida", le ha requerido.

"Espero que esta mañana la señora Alegría, en ese viaje a Esplús, donde por cierto, la alcaldesa es la secretaria de Igualdad del PSOE de Aragón, explique de una vez por todas de qué hablo en esa comida con su amigo Paco Salazar, cuando ya habían tenido que cesarlo en Moncloa por acoso sexual. Miren, Pilar Alegría es hoy la cara y la portavoz de las tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y al PSOE y del machismo recalcitrante que campaba a sus anchas en el PSOE con el silencio cómplice de socialistas como ella que ostentan los mayores puestos de responsabilidad en su Partido y en su Gobierno", ha concluido el portavoz del PP en las Cortes.