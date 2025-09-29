Ledesma reitera el rechazo del PP Aragón al trasvase del Ebro: "No sobra agua, sino que faltan infraestructuras"

El portavoz en las Cortes asegura que el PSOE es el que frena el desarrollo de la Comunidad ralentizando las obras del Pacto del Agua

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha insistido en que la postura de su partido en Aragón sigue siendo la de rechazar cualquier trasvase del Ebro porque "en Aragón no sobra agua, sino que faltan infraestructuras para atender nuestras necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas de nuestra Comunidad que permitan vertebrar el territorio y reequilibrar la presencia en el territorio".

Ledesma ha salido a la sala de prensa de las Cortes para responder a las críticas socialistas trasladas por la portavoz adjunta Leticia Soria por el aplauso del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin este domingo en Murcia en el que abogó por llevar el agua a aquellas zonas que lo necesiten.

La postura del PP en Aragón, según ha recordado, ha quedado reflejada en el amplio rechazo mostrado por las Cortes de Aragón en numerosas ocasiones mediante votaciones muchas de las cuales fueron impulsadas por el propio PP.

RESERVA HÍDRICA

Ledesma ha apuntado también que el Estatuto de Autonomía, norma con rango de ley orgánica, establece el principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la Cuenca del Ebro para Aragón: "En Aragón tenemos en Aragón una prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la Cuenca del Ebro y, en su disposición adicional quinta, se recoge una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos".

El portavoz de los populares no ha pasado por alto el cambio de última hora del representante socialista en expresar la crítica por la cuestión del trasvase --se había anunciado que comparecería Marcel Iglesias--: "Entiendo que el señor Iglesias no haya querido comparecer para hablar de este tema porque fue su padre, precisamente su padre --Marcelino Iglesias--, como presidente del Gobierno de Aragón, el que defendió y peleó y aprobó y votó a favor de un trasvase del Ebro a Cataluña y al que habría dejado en evidencia".

Además, ha reprochado a Soria que no atienda las comparecencias antes de expresar su crítica por cuanto el PP sí ha incluido una propuesta de resolución en la que insta a las Cortes a solicitar al Gobierno de España que rechace cualquier trasvase del Ebro y a que se construyan las obras contempladas en el Pacto del Agua, una treintena de pequeñas infraestructuras hídricas, "esas que el PSOE ya no quiere hacer o está recortando o lleva 20 años de retraso", ha apuntado.

Ledesma considera que el PSOE Aragón lo que busca con esta crítica es "aire político" ante el "ahogamiento" al que está siendo llevado por Pedro Sánchez y por Pilar Alegría y que eso le impide centrarse en los problemas de los aragoneses.

Para ello, ha echado mano de la hemeroteca y ha recordado que el PSOE Aragón "es el único partido que ha votado y ha aprobado un trasvase del Ebro a Cataluña con Marcelino Iglesias como presidente del Gobierno de Aragón y con Pilar Alegría como diputada nacional por Zaragoza en el Congreso de los Diputados".

Y ha asegurado que hace un año el PSOE Aragón "aplaudió con las orejas y no quiso oponerse" la solicitud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidiendo un trasvase de aguas del Ebro para Barcelona.