Libertad con cargos para el detenido por agredir a su pareja con un arma blanca

El juez le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como comunicarse con ella

ZARAGOZA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de haber agredido con un arma blanca a su actual pareja durante una discusión en el distrito zaragozano de Delicias en la madrugada del miércoles, 29 de enero, ha sido puesto en libertad con cargos este viernes, según ha informado a mediodía la Policía Nacional.

La medida la ha decretado el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de la capital aragonesa, ante el que ha comparecido como imputado por un delito de homicidio en grado de tentativa, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El Ministerio Fiscal solicitó al juez instructor la pena de prisión y alternativamente una orden de alejamiento e incomunicación con control telemático de la misma, a la que el joven denunciado no se opuso.

El juez entiende que el investigado es el posible responsable de un delito de lesiones agravadas en el ámbito familiar y un delito de amenazas. Teniendo en cuenta la situación familiar y laboral del imputado ha acordado que éste comparezca en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y tantas veces como pueda ser requerido por el órgano judicial.

Como medida cautelar, ha dictado una orden de alejamiento con control telemático por lo que el investigado no se podrá acercar a la víctima a una distancia inferior a los 300 metros.

El juez expresa en su auto que el investigado no podrá acercarse "a la vivienda o lugar de residencia de la misma, a una distancia inferior a 300 metros no en línea recta y por vías transitadas, así como de su lugar de trabajo, o lugares que suela frecuentar con cierta asiduidad y sean conocidos por el denunciado, aunque no se encuentre la perjudicada en los mismos en ese momento o dicha circunstancia pueda ser conocida por el investigado, así como la prohibición de comunicarse con ella, de cualquier forma y modo, bien personalmente o por vía telefónica, telemática, redes sociales o menciones en ellas, mensajes privados materiales o virtuales, o cualquier otra manera directamente o a través de terceros, estando vigente esta medida hasta la finalización de la causa bien por archivo bien por sentencia firme".

Y añade que "ha de tenerse en cuenta que esta medida no rige en los encuentros fortuitos de los mismos, pero en estos casos se requiere al investigado para que evite contactos con ella, en base a la prohibición de comunicarse.

Asimismo, se requiere a la denunciante "para que tampoco se comunique con el denunciado ni busque el acercamiento a el mismo". En su resolución recuerda el magistrado al investigado que "se abstenga de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta", y le señala de que el incumplimiento de las medidas que le han sido impuestas "puede dar lugar a nuevas medidas cautelares que implique una mayor limitación de su libertad personal, sin perjuicio de otras responsabilidades criminales derivadas del incumplimiento de las ya adoptadas".

Dentro de las diligencias abiertas en el juzgado el magistrado tiene previsto tomar declaración a la víctima y a dos testigos el próximo día 13 de febrero.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las 7.00 horas cuando la Policía Nacional recibió varias llamadas alertando de una fuerte discusión de pareja en la calle San Antonio Abad de Zaragoza.

Al personarse allí agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana encontraron a una mujer con múltiples heridas de arma blanca en los brazos, así como lesiones punzantes en la cara y la cabeza. La herida más grave, un profundo corte en la mano derecha, que requirió la aplicación inmediata de un torniquete, realizado por los propios policías.

Los agentes localizaron y arrestaron minutos después en las inmediaciones del inmueble al presunto autor, un hombre de 27 años, pareja actual de la víctima.

La mujer agredida ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, aunque horas después pasó a planta, por las múltiples heridas provocadas por el arma blanca, que fueron de diversa consideración, pero no se teme por su vida, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón.