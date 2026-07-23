Linamar Light Metals Zaragoza celebra sus 80 años de historia con una nueva inversión estratégica

La vicepresidenta ha asistido al acto de conmemoración del 80 aniversario de Linamar Zaragoza. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

LINAMAR LIGHT METALS ZARAGOZA (LLMZ), la histórica planta aragonesa especializada en fundición y mecanizado de aluminio, ha celebrado esta tarde su octogésimo aniversario, coincidiendo con el sexagésimo aniversario del Grupo Linamar, uno de los líderes mundiales en soluciones de movilidad y fabricación avanzada.

La conmemoración ha reunido a unas 200 personas entre representantes institucionales, empresariales y sindicales, además de trabajadores de la fábrica, en un acto celebrado en Mobility City, donde la compañía ha puesto en valor su trayectoria y su papel estratégico en la industria de automoción mundial.

Durante el acto, LLMZ ha destacado la reciente inversión de 20 millones de euros destinada a su proyecto más ambicioso: la producción de 1,6 millones de porta-manguetas al año para VW-SEAT, que ha comenzado su fabricación en serie en 2026.

Este proyecto sitúa a la planta en la vanguardia de la transición hacia la movilidad eléctrica y consolida su posición como referente español y europeo en piezas estructurales de aluminio.

LLMZ cuenta actualmente con una plantilla de 400 trabajadores, una facturación anual de 80 millones de euros y un volumen de exportación que supera el 70% de su producción, teniendo como principales destinos Europa y América.

En 2027 la compañía implantará la nueva tecnología CPC, una nueva evolución en la fundición de aluminio, y sus previsiones apuntan a que en 2029 alcanzará los 100 millones de euros de facturación, con la mitad de su producción dedicada a la movilidad eléctrica.

La ceremonia ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha recogido un reconocimiento por el apoyo del Ejecutivo autonómico al desarrollo industrial y del sector del automóvil en nuestra comunidad.

Vaquero ha recalcado que la labor en todo este tiempo ha consistido en "ser una ayuda y nunca un problema, colaborar para que podáis seguir creciendo y generar las condiciones ideales para generar empleo y oportunidades".

También ha puesto en valor el trabajo de todos los profesionales que han pasado por la planta zaragozana porque "son la demostración de que desde nuestra comunidad se puede competir con cualquiera, innovar y liderar el mundo".

El acto ha vivido uno de sus momentos más emotivos con los homenajes a dos antiguos directores de la planta: Manuel Bueno, director desde 1984 hasta 2005 que impulsó la expansión internacional; y Julio López, que dirigió la planta hasta 2016, siendo clave en su modernización y crecimiento.

Igualmente, se ha reconocido a Luis Arruga, Business Development Manager de Linamar Europa, por su contribución decisiva al desarrollo y a la cultura de excelencia de la factoría; y a Linda Hasenfratz, presidenta del Grupo Linamar, por su impulso estratégico, su apuesta por la innovación y su papel en la integración internacional de la planta.

En su discurso de agradecimiento, Hasenfratz ha recordado a su padre, Frank, fundador de Linamar hace 60 años, que comenzó su aventura con un pequeño taller mecánico en Guelph (Ontario) tras huir como refugiado de su Hungría natal.

"Con espíritu emprendedor y determinación, levantó Linamar desde cero y estableció valores que siguen guiando a la compañía", que actualmente cuenta con 87 plantas y supera los 11.000 millones en ventas, ha destacado.

Hasenfratz también ha subrayado que el éxito de la empresa no se basa solo en instalaciones, productos o resultados financieros, sino en las personas, "empleados que cada día intentaron mejorar las cosas, equipos que encontraron soluciones difíciles, personas que dedicaron su carrera a construir la organización y familias que los apoyaron".

Asimismo, han asistido numerosos representantes de organizaciones empresariales como la Cámara de Zaragoza, CEOE Aragón y el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), y de representantes sindicales, subrayando el valor del diálogo social y el papel de LLMZ como motor industrial de referencia en Aragón.

SOBRE LLMZ

Fundada por Banesto y Pechiney, LLMZ nació en 1946 como Aluminio y Aleaciones (Alumalsa), instalándose inicialmente en el barrio de San José, junto al Canal Imperial de Zaragoza, con el objetivo de introducir el aluminio en la industria española.

Desde entonces, la planta ha protagonizado hitos clave en la industrialización del país, colaborando con marcas históricas como Ebro, Pegaso, Barreiros, FASA, Seat o Citroën, y transformándose progresivamente como un proveedor clave del sector de la automoción en Aragón, España y Europa.

En 1978 la planta se trasladó desde el Barrio de San José a las instalaciones actuales en La Cartuja, donde se construyó una moderna fabrica que permitió continuar la ampliación de la actividad. Tras décadas de crecimiento, modernización y expansión internacional, la planta fue adquirida en 2016 por el Grupo Linamar, adoptando en 2021 su nombre actual: LINAMAR LIGHT METALS ZARAGOZA.

Desde su integración en el grupo LINAMAR, la planta ha continuado creciendo y desarrollándose en el sector del automóvil, siendo reconocida con el Premio a la Exportación de la Cámara de Comercio (2023) y el Premio a la Innovación Industria 4.0 del CAAR (2024), gracias a su modelo de digitalización y monitorización industrial avanzada.