Las líneas circulares de autobús superan los 8 millones de viajeros en su primer año

Las nuevas circulares Ci3 y Ci4 superan la cifra de 8 millones de validaciones en su primer año de existencia, siendo parte de las líneas con más usuarios del servicio - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las líneas circulares Ci3 y Ci4 del autobús urbano de Zaragoza han superado los 8 millones de validaciones en su primer año de funcionamiento, consolidándose como una de las apuestas más relevantes del sistema de transporte público de la ciudad. Así lo ha anunciado este martes 17 de marzo la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, coincidiendo con el primer aniversario de su puesta en marcha.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha destacado que, incluso antes de cumplirse el año completo, las cifras ya rozaban los ocho millones de usuarios, --quienes han validado su acceso por medio de tarjeta o abono, o mediante billete sencillo--, un umbral que se ha superado en estos días. "Hoy podemos decir que ya se superan los 8 millones de viajeros y que se sitúan entre las líneas más utilizadas por los zaragozanos", ha subrayado.

En concreto, hasta el 28 de febrero, la línea Ci3 había registrado más de 4,1 millones de validaciones, mientras que la Ci4 superaba los 3,6 millones. Ambas mantienen cifras mensuales muy similares, con cerca de 400.000 usuarios en el caso de la Ci3 y unos 350.000 en la Ci4, lo que confirma su buena acogida entre los ciudadanos.

A estos datos se suma el hecho de que ambas líneas han logrado posicionarse rápidamente en la parte alta del ranking de uso dentro de la red de autobús urbano, compitiendo con líneas de gran demanda. Este comportamiento refuerza la idea de que el modelo circular responde a una necesidad real de movilidad transversal en la ciudad.

UN MODELO QUE GANA USUARIOS Y CONECTA LA CIUDAD

La implantación de las líneas circulares ha supuesto una transformación relevante en la red de autobuses urbanos, al permitir la conexión directa entre distintos barrios sin necesidad de pasar por el centro. Según ha explicado la consejera municipal, estas líneas han logrado conectar ocho distritos clave, entre ellos La Almozara, Casco Histórico, Arrabal, Actur, Las Fuentes, San José, Universidad y Delicias.

Uno de los principales objetivos del nuevo diseño era mejorar la conexión entre ambas márgenes del río Ebro y facilitar el acceso a puntos estratégicos, como la estación intermodal de Delicias. En este sentido, Gaudes ha señalado que las circulares han reforzado tanto la movilidad interna de la ciudad como su capacidad para atraer visitantes.

"Se han generado nuevas conexiones que eran necesarias, especialmente entre la margen derecha e izquierda del Ebro, así como con la estación intermodal, un compromiso adquirido y cumplido por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca", ha indicado la responsable municipal, que a su vez, ha enmarcado esta mejora en la estrategia de impulso del transporte público y del turismo urbano.

Además, la creación de estas líneas han permitido reducir tiempos de desplazamiento en trayectos que anteriormente requerían transbordos o recorridos más largos, lo que ha contribuido a mejorar la percepción del servicio entre los usuarios habituales.

INCREMENTO DE VIAJEROS EN LA RED

La puesta en marcha de las líneas Ci3 y Ci4 ha ido acompañada de ajustes en otras rutas, como la modificación de las líneas 36 y 38, además de la integración del recorrido de la antigua línea 24 en el nuevo sistema. Estos cambios también han tenido un impacto positivo en la red. En especial, la ampliación de la línea 38, que se adentra en Valdefierro, ofreciendo una nueva ruta de llegada y salida del barrio, que a su vez comparte trayecto con la línea 36.

De tal modo, la suma de viajeros de las líneas 24, 36 y 38 ha crecido un 6,5% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, lo que refuerza la apuesta municipal por la reorganización del servicio. "Los datos reafriman que la reformulación ha sido acertada y que estamos captando un mayor número de usuarios", ha afirmado Gaudes.

Además, la consejera ha destacado que el crecimiento ha sido progresivo desde la puesta en marcha de las circulares, por lo que se espera que los datos continúen mejorando en los próximos años. "Todavía es pronto para hacer una valoración definitiva, pero vamos en una buena línea", ha apostillado.

El Ayuntamiento de Zaragoza considera que las líneas circulares tendrán un papel clave en el futuro contrato del servicio de autobús urbano, cuya implementación está prevista a partir del próximo año. Según ha apuntado Gaudes, estas rutas forman parte de una estructura estratégica que permitirá mejorar la eficiencia del sistema y aumentar el número de usuarios.

Los ajustes que se introduzcan con el nuevo contrato buscarán optimizar frecuencias, recorridos y conexiones, con el objetivo de consolidar el crecimiento experimentado durante este primer año.

CONEXIÓN CON NUEVOS DESARROLLOS URBANOS

Otro de los factores que explican el aumento de viajeros es el crecimiento de zonas residenciales en la margen izquierda de la ciudad, como el entorno del barrio de Jesús o el Paseo de la Ribera. Las líneas circulares facilitan el acceso de estos barrios al resto de la ciudad, contribuyendo a su integración en la red de transporte público.

Asimismo, la conexión con la estación intermodal de Delicias, que ha incrementado su actividad en los últimos años tanto con tráfico ferroviario como por carretera, se perfila como uno de los principales focos de demanda futura.

Este incremento no solo refleja un mayor uso del transporte público, sino en los hábitos de movilidad de los ciudadanos, que cada vez optan más por alternativas sostenibles frente al vehículo privado.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Zaragoza considera que las líneas Ci3 y Ci4 han cumplido su objetivo inicial y se perfilan como un elemento fundamental para el desarrollo de un modelo de movilidad más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.