La lista de espera quirúrgica sigue bajando en Aragón y alcanza ya un descenso de casi el 28% este año

Una intervención quirúrgica en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días ha vuelto a bajar en el mes de noviembre. Al igual que sucediera en los meses precedentes, los datos de esta lista muestran una mejoría en su evolución respecto a la serie histórica. En noviembre, la cifra ha descendido en 92 pacientes respecto al mes anterior hasta situarse en 5.437 pacientes, según ha informado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Esta nueva bajada en la lista de espera es resultado del plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido este ejercicio que ha permitido aumentar en un 3% el número de salidas por intervención del Registro de Demanda Quirúrgica. Además, el tiempo medio de espera se ha reducido hasta 127,95 días. Esta demora media es la segunda más baja registrada desde marzo de 2020, siendo a su vez la más baja del Gobierno de Jorge Azcón.

Si tenemos en cuenta la comparación interanual, la lista de espera quirúrgica (LEQ) ha descendido con fuerza en 1.740 usuarios, lo que representa un -24,24%, cifras, incluso, muy superiores a los objetivos marcados en el propio plan de dinamización.

Atendiendo a especialidades, en estos últimos 12 meses destacan los resultados alcanzados en bajada de número de pacientes en las especialidades de Oftalmología (-73%); Cirugía Oral y Maxilofacial (-62,5%) y Cirugía General y Digestiva (-47%). En el área de Traumatología, baja el número de pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días en un -9,9%. Aunque se trata de un porcentaje que puede parecer menor, es uno de las acciones que más impacto tienen en la lista de espera al ser una de las especialidades con mayor número de pacientes de larga duración.

En esta especialidad la lista ha bajado en 201 pacientes. Las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, se ha conseguido bajar en 274 pacientes desde el 31 de agosto de 2025. Este descenso se ha conseguido al incrementar la disponibilidad de suelo quirúrgico para esta área.

MENOR ESPERA

A la vez que baja el número de pacientes en lista de espera de más de 180 días, se reduce también la demora media para ser operado. Este importante indicador se sitúa en noviembre en 127,95 días, siendo 21 días inferior al dato de agosto de 2023, en el inicio de la actual legislatura.

En estos momentos, el 70% de las intervenciones se realizan antes de los 180 días y el 43% en menos de 90 días.

En cuanto a provincias, la LEQ baja ligeramente en Zaragoza y presenta una mejora importante en la provincia de Huesca (de 452 a 341 pacientes) y en la provincia de Teruel sube de 388 a 453 pacientes.La distribución de los pacientes en Aragón de esta lista es la siguiente: En Zaragoza hay 4.643 usuarios, lo que supone un 85,4%; la provincia de Huesca, con 341, tiene el 6,27 % de la LEQ de más de 180 días, y, en Teruel, hay 453 pacientes pendientes de operarse, lo que supone el 8,33% del total.

Desde el Departamento de Sanidad se valora de forma positiva la evolución de la lista de espera quirúrgica en 2025, con un descenso del -27,76% en lo que va de año, y se resalta el compromiso de los profesionales en los objetivos de reducción de lista de espera.