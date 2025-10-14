La literatura será cantada, bailada, rapeada y recitada en las calles de Isuerre (Zaragoza) en 'Letras que dan la vida'

El consejero de Cultura y Turismo de la Comarca de Cinco Villas, Armando Soria; el alcalde de Isuerre, Luis Javier Egea; y el diputado provincial Alfredo Zaldívar. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comarca de zaragozana Cinco Villas pone en marcha este sábado, 18 de octubre, una nueva iniciativa cultural, el festival de creación literaria 'Letras que dan vida', que pretende que la literatura vuelva a las calles y sea "algo cantado, bailado, rapeado o recitado". La primera edición se celebrará en el pequeño pueblo de Isuerre, de apenas 30 habitantes, pero la intención es que pase a ser itinerante y vaya rotando por diferentes municipios, en especial los menos poblados.

El festival literario se ha presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Alfredo Zaldívar; el consejero comarcal de Cultura y Turismo, Armando Soria; y el alcalde de Isuerre, Luis Javier Egea.

El diputado provincial ha elogiado la extensa programación cultural de la Comarca, repartida por todos los municipios de las Cinco Villas, a la que se suma una nueva iniciativa que nace con "vocación de perpetuidad".

"Nos hace mucha ilusión a todo el pueblo de Isuerre", ha expresado el alcalde, quien ha resaltado la movilización de los vecinos para acoger esta cita cultural. Por ejemplo, en las puertas de las casas colocarán una silla con un libro recomendado por cada familia.

Egea ha considerado "bastante importante" celebrar este tipo de eventos para difundir la cultura, ha manifestado que es "un honor" que Isuerre sea el primer pueblo en acoger 'Letras que dan la vida' y ha confiado en que acuda "cuanta más gente mejor".

Por su parte, el consejero comarcal de Cultura ha apuntado que "siempre hace ilusión traer una propuesta nueva" y más cuando se trata, como esta vez, de "hacer algo diferente".

Ha reivindicado la cultura como motor de transformación, dinamización e ilusión, pero ha insistido en que para ello "debe salir a la calle", que es lo que propone este festival de creación literaria.

ISUERRE, "EL ENCLAVE PERFECTO"

En cuanto a la elección de Isuerre para esta primera edición, Soria ha remarcado que "es el enclave perfecto" ya que aúna patrimonio, paisaje, una alcaldía comprometida y "una de las plazas más bonitas de las Cinco Villas", que "parece sacada de un cuento de los Hermanos Grimm", ha asegurado.

La programación comenzará a las 11.00 horas con la inauguración oficial del festival, en el Museo Micológico, donde tendrá lugar el primer taller creativo bajo el título 'Cómo pensar un libro cuando no sabes qué quieres escribir", a cargo del periodista y escritor David Remartínez.

Una hora más tarde, en la plaza del municipio, habrá un cuentacuentos titulado 'Muga: Cuento de paz sin fronteras', basado en una historia real, a cargo de Cachito Show.

Tras la pausa para comer, la tarde continuará a las 16.00 horas con un taller de poesía a cargo de la poetisa biotana Ángeles Marco. En ese mismo foro, se presentará el libro del vecino de Isuerre Rafael Gálvez 'Poemas a la Virgen del Pilar'.

La plaza Mayor del pueblo acogerá, a las 18.00 horas, una "batalla de gallos": un espectáculo de 'freestyle' impartido por el grupo BPZ para disfrutar del rap como una muestra más de "literatura callejera".

Por último Armando Soria ha insistido en que la idea es que el evento "se vaya moviendo", sobre todo por los pueblos más pequeños, siempre que haya implicación por parte de la población local y los alcaldes, y que vaya recorriendo distintas zonas de las Cinco Villas.