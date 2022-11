Las llamadas al teléfono de emergencia del IAM por violencia de género crecen el 12,3% en lo que va de año

Pérez pide "unidad de acción" y dejarse "de mentiras y exageraciones" para decir "basta ya" contra la violencia machista

Las llamadas al teléfono de emergencia del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) por violencia de género entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año han aumentado el 12,3 por ciento, al sumar 2.239 frente a las 1.994 del año anterior. Por provincias, 1.750 provienen de Zaragoza, 369 de Huesca y 120 de Teruel.

Así lo han dado a conocer, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, y la directora del IAM, María Goikoetxea, con motivo de la celebración este viernes, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

También han informado de la campaña 'Juntas contra las violencias machistas', que reconoce el trabajo de todas las entidades implicadas en este ámbito y subraya la unidad de acción para que las mujeres sepan "que no están solas". También se ha elaborado un vídeo que reflexiona sobre el papel que juegan los hombres en el abordaje de las violencias contra las mujeres.

"Va por todas las mujeres que están sufriendo esta lacra, que nos avergüenza como sociedad" y por aquellas han perdido su vida, 1.168 en España desde que existen datos y 38 este año, una de ellas en Aragón, quien falleció el pasado mes de septiembre tras ser agredida por su exmarido en el municipio zaragozano de Escatrón.

La consejera ha resaltado que la concienciación es "clave para prevenir actitudes machistas" y ha dicho que es uno de los ejes de acción junto con la intervención urgente, cuando ésta es necesaria, y la formación.

A su entender, es necesario reforzar "más que nunca" el compromiso de las Administraciones. A colación, ha citado a la filósofa Hannah Arendt para sostener: "Si todos siempre te mienten, la consecuencia no es que crean las mentiras, sino que nadie crea ya en nada".

"Dejémonos de mentiras y exageraciones", que están llevando a otro debate y "vamos a la unidad de acción de todas las instituciones, partidos políticos y de todos quienes tenemos la oportunidad de alzar la voz para decir basta ya", ha sostenido Pérez.

Ha añadido que hay que poner el acento en que las mujeres, por el menor hecho de serlo, "no podemos ser objeto de violencia y perder la vida, no podemos vernos amedrentadas porque los hombres puedan ejercer esa superioridad, que muchos días vemos no solo en boca de hombres, sino de mujeres".

TELÉFONO DEL IAM

Por lo que se refiere a las llamadas al teléfono de emergencia del IAM, el 900 504 405, además de las recibidas sobre violencia de género, ha habido otras, sumando un total de 3.110 entre enero y septiembre, el 6,9 por ciento más sobre el año anterior, cuando hubo 2.908.

Goikoetxea ha aclarado que puesto que éste es un teléfono operativo las 24 horas, hay quienes consultan en él dudas generales. Sí ha aportado el dato de que del total, 1.188 han sido por casos de violencia física, 887 por violencia psicológica y 180 por violencia sexual.

Respecto a las asesorías, las consultas para la de carácter social se han elevado este año a 904, una cifra menor que en 2021 y 2020, cuando hubo 940 y 967, respectivamente. Por su parte, la asesoría laboral ha descendido, tras el pico que experimentó en 2020, cuando hubo 417 consultas, frente a las 156 de este año, que, no obstante, han crecido sobre 2021, cuando se registrado 108.

La asesoría psicológica ha experimentado un aumento, con 1.099 consultas frente a las 881 de 2021 y 768 de 2020. Otro servicio del IAM que han aumentado ha sido el de guardia jurídica, que ofrece asistencia inmediata a las mujeres víctimas de violencia gracias a un convenio con el Colegio de Abogados y las comarcas. Hasta septiembre, se ha atendido a 103 mujeres, cuando fueron 96 en 2021 y 58 en 2020.

Por su parte, el servicio de guardia social ha anotado un aumento, con 399 mujeres atendidas, mientras que hubo 372 en 2021 y 244 en 2020. Además, la asesoría jurídica propia del IAM ha apoyado a 739 mujeres, 66 de ellas por cuestiones relacionas con la violencia de género.

ALOJAMIENTOS

El alojamiento a mujeres víctimas de violencia de género que ofrece el IAM se divide entre centros de emergencia --de asistencia permanente e inmediata--, casa de acogida --donde residente durante un tiempo mujeres solas o con niños-- y pisos tutelados --para víctimas sin necesidad de tratamiento especializado--.

Hasta septiembre de este año, han sido atendidas 155 mujeres y 114 menores en estos inmuebles. La principal instalación es el centro de emergencia de Zaragoza, compartido con la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de la capital aragonesa, donde han sido alojadas 59 mujeres y 42 menores.

Por su parte, el centro de emergencia de Huesca ha acogido a diez mujeres y siete menores y en el de Teruel a cuatro y tres, respectivamente.

En cuanto al dispositivo de alarma, consistente en un teléfono móvil con GPS que pueden activar las mujeres en una situación de emergencia, Aragón cuenta con 252 usuarias de este servicio, según datos a 30 de septiembre. En el ámbito judicial, en el primer semestre, se han recibido 2.047 denuncias, frente a las 1.696 del año anterior.

La directora del IAM ha recordado la puesta en marcha de nuevos puntos violeta en las fiestas patronales de Binéfar, Cuarte de Huerva, Fraga, Huesca y Teruel, donde se ha atendido a 18 mujeres. Este servicio presta atención y asesoramiento a mujeres que pudiesen ser víctimas de agresiones sexuales y también tiene por objetivo sensibilizar e informar de los recursos que existen. Así, se han medido más de 1.500 impactos.

PRESUPUESTO

La consejera Mayte Pérez ha remarcado que nunca antes un gobierno había destinado tantos recursos a políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista, para detallar que el presupuesto del IAM ha pasado de los 2,3 a los 8,2 millones de euros entre 2015 y lo previsto para 2023.

Respecto a los ejes de acción, ha destacado, en el caso de la atención urgente a mujeres que sufren el machismo, el incremento de recursos en el territorio, pasado de los 250.000 euros de presupuesto destinado a las comarcas en 2015 a los 1,7 previstos en 2023.

Además, ha mejorado la red de viviendas, "con dos pisos nuevos en Zaragoza, uno en Huesca y tres en Teruel" y "se va a contar con un nuevo centro de emergencias en Zaragoza, de titularidad pública", al tiempo que se están construyendo tres centros de crisis para atención 24 horas, uno por provincia.

Su función será prestar una atención multidisciplinar y ser centros de referencia en lo que se refiere a atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual y sus familiares. El de Teruel está previsto para el primer trimestre de 2023 y los otros dos a lo largo del año que viene.

Pérez también ha mencionado campañas sobre prevención a través de las redes sociales y el proyecto 'Escuelas seguras', que se va a implementar de manera piloto en diez centros para obtener una radiografía de las conductas sobre acoso, violencia sexual o de género.

Sobre la formación a los profesionales, se ha referido a la impartida recientemente a 70 policías locales de Aragón, que se va a ampliar "porque ha tenido gran demanda".

La consejera también ha querido señalar el plan Corresponsables, que lidera el IAM en colaboración con las comarcas y el Departamento de Educación, dotado 10,5 millones de euros "y que se va a consolidar por segundo año consecutivo", permitiendo disponer de 25.000 plazas para aulas de madrugadores y de tarde con el propósito de que los padres puedan conciliar.

La directora del IAM ha recalcado que el objetivo final de todas estas actuaciones "es mejorar la respuesta frente a las violencias machistas", con aumentos de personal, de horas de asistencia y una atención más integral en los diferentes servicios y medios.