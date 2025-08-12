Lobera de Onsella será la sede de la décima edición del Día del Valle

La cita en Lobera de Onsella se ha preparado para el 16 de agosto. - COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

LOBERA DE ONSELLA (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

Lobera de Onsella acogerá el próximo 16 de agosto la décima edición del Día del Valle, una cita en la que vecinos y asociaciones de la Val de Onsella se unen para disfrutar de la compañía mutua, pero también un evento para reivindicar todo aquellos que les falta.

El Día del Valle, en el que participan los municipios de la Val de Onsella (Urriés, Los Pintanos, Sos del Rey Católico, Navardún, Longás, Isuerre y Lobera de Onsella --de las Cinco Villas-- y también se une Petilla), comenzará a las 12.00 horas, frente al ayuntamiento loberano, con la recepción de los participantes para continuar con la apertura de la exposición de fotografía titulada '10 años después', que se alberga en la sala multiusos del Consistorio.

Posteriormente, tendrá lugar la presentación del libro 'Historias desenfocadas' de Carlos Cardesa. A las 12.30 horas, en la plaza de la Ermita, habrá una yincana y juegos para los que quieran divertirse. Paralelamente se abrirá la ermita de San Juan --Centro de Interpretación del Rito del Herniado-- un lugar mágico para los lugares porque es allí donde se lleva a cabo una de sus tradiciones más singulares: el rito del herniado, conservado en su esencia desde hace generaciones.

A las 13.30 horas tendrá lugar el momento más reivindicativo del evento, ya que se leerá el manifiesto desde el balcón del ayuntamiento. La encargada de hacerlo será la Asociación Cultural Sesayo, de Lobera de Onsella, municipio anfitrión de este año.

Bajo el lema 'Unidos por la dignidad, el progreso y el futuro de nuestro valle' las voces de la Val de Onsella se unirán para reclamar servicios básicos para la zona, como las comunicaciones por carretera, con especial hincapié en la que une Longás y el Puerta de Santa Bárbara (A-123); la mejora del transporte público por carretera, las telecomunicaciones, dado que el valle sufre continuas averías y muchos municipios la falta de cobertura; la falta de servicios sanitarios, algo que los vecinos sienten como "esencial", dado que se trata de una zona con una población muy envejecida y dispersa.

Tras la comida popular en la plaza y las calles aledañas, sobre las 14.30 horas, se entregarán los galardones al mejor embajador/a o emprendedor/a, y se le hará un reconocimiento público a la doctora Janire Martínez, quien desde hace tiempo atiende esta zona a pesar de las dificultades.

Sobre las 16.00 horas, habrá un concierto en la plaza del grupo FolkKiss y, a las 19.00 horas, el grupo La séptima farola, una actuación incluida dentro de la programación cultural 'A la fresca en Cinco Villas' que impulsa la Comarca de Cinco Villas. Con este recital se pondrá fin a un día de convivencia entre vecinos.