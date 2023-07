Loras afirma que Teruel Existe "volverá a tener presencia" en la democracia cuando ésta se aleje de la polarización

TERUEL, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Teruel Existe al Congreso de los Diputados por la provincia, Diego Loras, ha aseverado que su formación "volverá a tener presencia" en la democracia cuando ésta se aleje de la polarización, tras perder el único diputado con el que contaba, además de los dos senadores.

Así se ha pronunciado Diego Loras desde la sede de Teruel Existe, tras conocer el resultado electoral. Ha explicado que en clave nacional ha habido una "polarización", algo que "no es bueno para ninguna democracia y la nuestra no es una excepción". Ha añadido que este escenario "no deja lugar a proyectos constructivos, sosegados y pragmáticos" como el de Teruel Existe.

Loras ha destacado el carácter "propositivo, alejado de las siglas e ideologías" del proyecto de su formación. "Entendemos que por el bien de nuestra democracia habrá un momento que, alejados de esta polarización, nuestro proyecto volverá a tener su sitio, aunque no sabemos si será dentro de cuatro años".

A pesar de perder su representación en el Congreso, Diego Loras ha insistido en que su proyecto "volverá a tener presencia", porque ha contado con el respaldo de los turolenses y lo han concebido como algo "positivo" para sus vidas y su territorio.

Teruel Existe ha reunido un total de 20.298 votos, lo que representa el 2,86%, mientras que en noviembre de 2019 logró un diputado por la circunscripción de Teruel con 19.800 votos, el 2,81%.

Asimismo, ha recalcado que Teruel Existe, además del movimiento ciudadano, como herramienta política cuenta con tres diputados autonómicos en las Cortes de Aragón, cuatro diputados provinciales en la Diputación de Teruel, 30 consejeros comarcales y 111 concejales.

"Todos ellos, trabajando en el espíritu de Teruel Existe y trabajando por estas propuestas impulsadas en el Congreso y el Senado durante cuatro años", ha apuntado Loras.

El candidato turolense ha garantizado que durante los próximos cuatro años, Teruel Existe no se retira del trabajo en Cortes Generales, sino que "estaremos ahí para exigir que todo aquello que está en tramitación y las cuestiones firmadas en el acuerdo de investidura, como las ayudas al funcionamiento, seguiremos reivindicándolas, gobierne quien gobierne".

"Tenemos que vaya a reducirse el número de políticas implementadas para Teruel como para la España vaciada en un Gobierno de España que nace de unas elecciones polarizadas como estas", ha opinado.

Ha finalizado diciendo: "Seguiremos exigiendo en el Congreso y en el Senado, donde por desgracia no podremos estar, porque el espíritu del movimiento ciudadano de Teruel Existe es ese, desde el primer día, cuando nació".