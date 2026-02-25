La Ludoteca Municipal de Binéfar renueva su mobiliario con una partida de más de 7.000 euros

BINÉFAR (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

La Ludoteca Municipal ha renovado parte de su mobiliario dentro de las tareas habituales que realiza la Concejalía de Educación para garantizar la seguridad y la accesibilidad de todos los usuarios a este espacio. Se han cambiado todas las protecciones de los juegos, se han colocado bases nuevas, también se han renovado los obstáculos de goma espuma y han instalado nuevas rampas de acceso al parque de bolas. La Concejalía de Educación ha destinado en esta actuación una partida de 7.441,50 euros.

Para el concejal de Educación, César Pardos, se trata de una "una inversión necesaria para seguir garantizando el bienestar de nuestros niños y niñas, ofreciendo un espacio adaptado, limpio y en las mejores condiciones para su disfrute. Las instalaciones presentaban un importante deterioro debido al uso continuado, por lo que era imprescindible actuar para mejorar la calidad tanto del espacio como del servicio que se presta en la Ludoteca".

Desde la Concejalía de Educación se trabaja de manera continua para mantener y actualizar las dependencias municipales, ha indicado el concejal, quien ha subrayado que "mientras avanzamos en el proyecto de una nueva ludoteca, estamos acondicionando las instalaciones actuales para que nuestros niños y niñas dispongan de un lugar digno, seguro y adecuado donde disfrutar y pasarlo bien".