Luis Maria Beamonte (PP):"La confianza que dimos a Lambán no está siendo correspondida, la deslealtad es absoluta"

ZARAGOZA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado que "el depósito de confianza que dimos a Javier Lambán no está siendo correspondido, la deslealtad está siendo absoluta".

"Después de dar un depósito de confianza tan grande como se ha dado al Gobierno aragonés, de ser nosotros quienes propusimos la Estrategia de Recuperación, el ritmo de acción del Gobierno está siendo muy escaso, prácticamente no tiene incidencia y todo no se puede fiar a ver qué nos dan el Gobierno de España y la UE porque muchos negocios se han cerrado y muchos otros están abocados al cierre y los efectos perdurarán en 2021 y 2022", ha opinado.

A su parecer, "este Gobierno no está a la altura de las circunstancias" y "los aragoneses entienden que hay otra forma de hacer las cosas". "No nos vamos a rendir a los encantos y el silencio de quien no está gestionando en condiciones esta Comunidad", ha advertido el líder del PP en una entrevista concedida a Europa Press.

Ha expresado que "si quieres presumir de transparencia, de diálogo, tienes que seguir correspondiendo con el conjunto de las fuerzas que están en el Parlamento", en el sentido de que "no puede ser que te llamen para dar explicaciones una vez que han comunicado al conjunto de la sociedad lo que se va a hacer", al ser "una falta de respeto y deslealtad al depósito de confianza que se hizo al Gobierno", que "no está siendo serio ni leal con el PP".

También ha dicho que el PP mantendrá su actitud "positiva" si el Gobierno de Aragón, "algún día, tiene a bien que todos los grupos y colectivos se vuelvan a reunir para chequear cómo está la Estrategia, si aquello que se acordó es susceptible de ser acomodado de otra manera", recordando que "gran parte de las aportaciones venían de la mano del PP e, incluso, la idea de esa Mesa fue del PP", de forma que "la disposición al diálogo siempre ha existido, pero que nadie entienda que significa que tengamos que callar".

Desde el Partido Popular "hemos demostrado que éramos capaces de hacer propuestas, como la Estrategia de Recuperación", lo que "no hacemos con el PSOE, ni con CHA, ni con PAR ni con Podemos, lo hacemos por los aragoneses y llegaremos a los acuerdos donde tengamos que llegar".

Ha puntualizado que "el Gobierno tiene la obligación de gestionar y quienes estamos en la oposición tenemos la obligación de controlar la acción del Gobierno, y más el PP, que prácticamente se ha quedado solo en la oposición porque hay otra parte de la oposición que no existe".

PACTO DE CONVENIENCIA

Para Beamonte, el acuerdo de investidura de Javier Lambán --PSOE, PAR, CHA y Podemos-- "no fue más que un pacto de conveniencia, donde intervinieron esas formaciones y algunos más, y ese pacto lo único que hace es apuntalar las estructuras de esos partidos, que algunos estaba tambaleándose" y "cuando se habla de pacto de sillón, se agarrarán a un hierro rusiente antes de que ocurran discrepancias y quienes se ven en la necesidad de la duda, también se agarrarán, estén fuera o dentro", pero "llegará un momento en que cada cosa esté en su sitio".

La acción del Gobierno "se reduce a la gestión que se está haciendo ahora, con todas las dificultades, de las medidas económicas y sanitarias, y los demás consejeros están desaparecidos; es la auténtica realidad" y, de hecho, "algunos consejeros no existen". Ha agregado que "la gran pregunta es si existe Aliaga en el Gobierno de Aragón, si existe Vertebración, si se está haciendo una buena política económica".

Beamonte se ha preguntado si "habría que hacer una remodelación del Gobierno", lo que significa que "hay que ser valientes y, cuando las cosas no van bien, hacer lo posible por cambiarlas para enderezarlas, pero no significa que haya fracaso", sino que "este Gobierno necesita impulso, está absolutamente adormecido, está secuestrado por él mismo, es un Gobierno de inacción absoluta y solo brilla ante las bravadas de su presidente cuando sale y se desboca, pero con esos triunfalismos y magnitudes maravillosas que intenta vender no come la gente".

Por eso, el presidente del PP Aragón ha pedido a Lambán "que mire a los ojos a los aragoneses, baje al suelo y vea la realidad de la gente que está pasándolo mal y a lo mejor es capaz de reenfocar su Gobierno y tomar las medidas necesarias" porque "los aragoneses entienden que hay que tomar medidas, pero eso no va de un sector u otro, va de todo y ese todo no se está sabiendo enfocar".

OPOSICIÓN

La labor de oposición "es siempre mal entendida" por Lambán, ha lamentado Beamonte, haciendo notar que "la lealtad es también decir las cosas que se están haciendo mal para que se corrijan", mientras que "la lealtad que entiende Lambán es la de la sumisión, el entreguismo, silenciar el Parlamento, y ahí no nos va a ver bajo ningún concepto" porque "sería defraudar a los aragoneses que no están conformes con ciertas políticas".

Hacer oposición "es compatible con pactar, pero uno no puede renunciar a su identidad por favorecer la prebenda y el privilegio de un presidente que quiere que a su alrededor no haya ruido", ha zanjado.

"Nosotros cumplimos con nuestra obligación, ejercitar el control de la acción del Gobierno, hacer propuestas y no permitir que el Aragón triunfalista, que va por encima de todas las medias, como le gusta decir a Lambán, presida de manera ficticia la realidad" porque "Aragón no está para triunfalismos ni medias".

Ha añadido que "las medias no son más que desastres", destacando el aumento del número de parados en 15.900 personas durante el último trimestre del año, hasta un total de 81.100, según la cuarta oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este jueves. "No podemos estar cogiendo esos indicadores cuando nos interesen", ha aseverado.

CONGRESOS PROVINCIALES

Luis María Beamonte está satisfecho con los congreso provinciales que ha celebrado el PP en Zaragoza, Huesca y Teruel, en los que han sido nombrados presidentes Ramón Celma, Gerardo Oliván y Joaquín Juste.

"Todos los congresos tienen su momento de reflexión, de posicionamientos y pequeñas tensiones, pero se han pasado con cierta normalidad, con mucha comprensión por parte de la práctica totalidad de los compañeros y ahí está el resultado: un partido cohesionado, unido, que tiene que dedicar su tiempo al trabajo y no a cuestiones orgánicas".