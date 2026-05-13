Luz verde a los proyectos para arreglar otras 14 vías provinciales entre este año y 2027

Archivo - Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ), en una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, ha aprobado unánimemente los proyectos para arreglar 14 vías principales, incluidas dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031, cuyas obras se iniciarán este año y terminarán al que viene.

Las obras se sacarán a concurso con un presupuesto global de más de 10 millones de euros y forman parte del programa de refuerzo de firmes y ensanchamientos de calzada, ha informado la institución provincial.

Las nueve carreteras en las que los trabajos comenzarán este año son la ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo, la ZP-1303 de Asín a Orés, la ZP-2502 de acceso a Fayón, la ZP-2205 de Gelsa a Alforque, la ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba, la ZP-3307 de Miedes a Mainar, la ZP-3403 de Llumes a Used, la ZP-4307 de Morata de Jalón a Morés, la ZP-4202 de acceso a Salillas de Jalón y la P-5305 de Borja a Cunchillos.

Las otras cinco, que empezarán a arreglarse en 2027 y se finalizarán también ese mismo año, son la ZP-2304 de acceso a Almochuel, la ZP-3401 de Gallocanta a Tornos, la ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros y la ZP-4505 de Monreal a Alconchel de Ariza.

En todas ellas, las obras de mejora consistirán en renovar el firme con una mezcla bituminosa en caliente adaptando además los accesos existentes a la nueva geometría de la carretera, con una pavimentación que evite arrastres y acumulaciones de tierra y gravilla en el asfalto.

Además, en los tramos que lo permitan, se ampliará la anchura de la calzada dotándola de cunetas de hormigón pisable que facilitarán el cruce de dos vehículos, que ayudarán también a drenar el agua de lluvia.

En lo referente a las barreras de seguridad y la señalización vertical, se repondrán aquellos elementos que estén deteriorados o no cumplan la normativa vigente.

El programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 de la DPZ se parobó en 2024 y va a permitir arreglar más de la mitad de la red viaria provincial en ocho años y con una inversión de 83 millones de euros.