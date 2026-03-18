Se mantiene el desalojo preventivo del edificio de calle Arcadas 6 de Zaragoza hasta que la propiedad acometa mejoras

Ubicación del edificio desalojado de la calle Arcas, 6 en Zaragoza - ELABORACIÓN PROPIA

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza mantiene el desalojo preventivo y temporal del edificio número 6 de la calle Arcadas, hasta que la propiedad ejecute una serie de revisiones y mejoras en la cubierta y en la red de saneamiento, dado que se han hallado deficiencias y patologías procedentes de humedades.

No hay una situación de ruina, ni de colapso, pero sí se requiere un análisis e intervención, por lo que se mantendrá el desalojo hasta que existan plenas garantías de seguridad, ha precisado el Ayuntamiento de Zaragoza.

La situación tiene su origen este martes por la tarde tras una intervención de los Bomberos de Zaragoza, quienes revisaron el citado inmueble al ser alertados por un vecino por la caída de un falso techo, entre el tejado y la última planta, en el interior de la finca.

Tras una primera inspección, el Cuerpo de Bomberos ordenó de forma preventiva el desalojo del inmueble y los Servicios Sociales municipales activaron los protocolos de emergencia para dar respuesta habitacional a los 9 residentes localizados, de los cuales solo uno de ellos requirió citada ayuda.

Este martes por la mañana, tras una visita técnica en mayor profundidad, los técnicos del Servicio de Inspección Urbanística han decretado que se mantenga el desalojo mientras la propiedad ejecuta una serie de actuaciones.

MEDIDAS A ACOMETER

Urbanismo ha ordenado a la propiedad que, en el plazo máximo de 72 horas, adopte una serie de medidas para garantizar la seguridad. Con ello, los propietarios del inmueble deberán proceder a la limpieza y desescombro del piso 3º derecha sobre el que cayó el falso techo, y retirar esta estructura de toda la planta tercera para valorar el estado de la cubierta.

Después, tendrán que ejecutar las actuaciones necesarias que garanticen la estabilidad estructural, estanquidad y funcionalidad de la misma y realizarán la reposición del falso techo.

Además, deberán revisar todos los sistemas de suministro y evacuación de aguas --pluviales y residuales, bajantes y colectores--; la monitorización y realización de pruebas y catas necesarias; y efectuar su reparación garantizando la estanquidad y adecuado funcionamiento, así como la revisión de los elementos estructurales y constructivos del edificio y la reparación de los mismos para garantizar la seguridad y la estabilidad del edificio.

Todo ello es responsabilidad de la propiedad, que debe ejecutarlo con técnicos y medidas de seguridad, y será el técnico competente y director de estas obras quien determinará si el edificio es seguro para proceder al realojo total o parcial del mismo mediante el correspondiente informe visado.

Este edificio se encuentra ubicado dentro del área denominada Conjunto histórico del Centro Histórico de Zaragoza, en concreto en el entorno de protección de la Muralla Medieval, siendo el Grado de Protección de Interés Monumental, por lo que cualquier actuación realizada en el mismo habrá de sujetarse a lo dispuesto en las normas urbanísticas del PGOU que resulten de aplicación.

Con la providencia y notificaciones ya efectuadas por Urbanismo, se autoriza a la propiedad y a los técnicos que designen a la ocupación de la vía pública con valla, andamios, vehículos y contenedores necesarios para la ejecución de las obras, así como a las condiciones necesarias de movilidad por las calles de acceso a la obra, sin perjuicio de la reposición de los elementos de la urbanización.