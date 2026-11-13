Mar Vaquero advierte de que el Gobierno de Aragón "no va a permitir la rebeldía permanente del MNAC"

La vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero, ha atendido hoy a los medios en Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo "no va a permitir el desafío, la rebeldía y la provocación permanente del Gobierno de Cataluña y el MNAC para impedir la vuelta de las pinturas de la Sala Capitular de Sijena".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de participar en el congreso 'Aragón, Justicia y Empresa' en Teruel, en respuesta a las declaraciones realizadas este jueves por el director del MNAC, Pepe Serra, asegurando que no son capaces técnicamente de realizar el traslado de las pinturas religiosas sin dañarlas.

Vaquero ha recordado que, en diciembre, con el regreso de las pinturas profanas al monasterio, Aragón "por fin cumplirá una reivindicación histórica, que tiene mucho que ver con la identidad, con la historia, pero también con la dignidad de todos los aragoneses".

Como en el caso de las pinturas profanas, "las pinturas de la Sala Capitular tienen que volver, a pesar de todos los obstáculos que está interponiendo el Gobierno de Cataluña y el MNAC", ha señalado.

En este sentido, ha aludido a las palabras del director del MNAC, cuestionando la posibilidad de realizar ese traslado en el caso de las pinturas de la Sala Capitular y cuestionando también la idoneidad del Monasterio de Sijena para recibirlas.

"Son unas declaraciones impresentables, una permanente provocación y un desafío al Estado de Derecho y al cumplimiento de la ley", ha advertido, para recordar que la sentencia que determina la devolución de los bienes fue ratificada por el Tribunal Supremo y la viabilidad del traslado de las obras "es cosa juzgada".

De este modo, a principios de diciembre llegarán las pinturas profanas, que se exhiben en la sala 17 del MNAC, al monasterio, unas obras que "cuando visitas la sala 17 sabes que no están en el lugar que les corresponde, que incluso cuesta poder verlas", mientras que en Sijena, su lugar de origen, "van a tener una instalación digna para que todos los aragoneses, y todas las personas que quieran visitar el monasterio, las puedan ver".

"Ocurrirá lo mismo con las pinturas de la Sala Capitular. Sí o sí esas pinturas que ahora están en la sala 16 del MNAC volverán al Monasterio de Sijena", ha dicho tajante, para incidir en que también en el caso de estas obras están en la sala del MNAC "de una manera totalmente artificiosa y fuera de lugar".

Asimismo, "del estado de esas pinturas, que ponen en tela de juicio permanentemente, deberán ser responsables y dar cuenta de ello".

"NO CABEN MÁS EXCUSAS"

La vicepresidenta ha indicado que el Monasterio de Sijena reúne todas las condiciones técnicas exigibles para recibir los dos conjuntos.

"Ha habido una importante inversión de más de 6 millones de euros para que esas pinturas puedan volver al lugar que les corresponde, el lugar que inspiró a los artistas que participaron en esa obra del románico", ha manifestado.

Se trata de una cuestión ya "juzgada, no cabe ninguna excusa ni ninguna dilación", ha recalcado, para lamentar que las declaraciones del director del MNAC retratan de nuevo "cuál es la postura que mantiene permanentemente el Gobierno de Cataluña con el cumplimiento de la ley, con el Estado de Derecho y con algo tan importante como es la dignidad de todos los aragoneses".

"Desde el Gobierno de Aragón hemos trabajado, hemos reivindicado permanentemente la vuelta de esas pinturas y no vamos a permitir el desafío, la rebeldía y la provocación permanente del Gobierno de Cataluña y del MNAC para impedir la vuelta de las pinturas", ha concluido.