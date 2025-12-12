Mar Vaquero destaca "el cambio estructural del Planetario de Aragón para llegar a todos los públicos"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en el centro, junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, además de la vicepresidenta de la DPH, Celsa Rufas, a la derecha y el director gerente de Walqa, Carlos Ortas, cuarto por la izquierda. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Aragón ha invertido 382.000 euros en renovar el sistema de iluminación de su cúpula y su emblemático globo terráqueo y en hacer un edificio más sostenible poniendo placas fotovoltaicas que reducen su gasto energético. Los trabajos realizados han supuesto "un cambio estructural para estas instalaciones que mejorarán la accesibilidad para llegar a todos los públicos", según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, en la presentación del nuevo sistema de iluminación de este espacio.

En su intervención ante los medios de comunicación, Vaquero ha destacado que "se ha redoblado la apuesta por estas instalaciones clave para el turismo y la divulgación científica que lleva desde 2012 siendo una referencia para toda la comunidad".

La vicepresidenta ha incidido asimismo que, con estos trabajos "cumplimos nuestros compromisos como Gobierno. Invertimos en el Museo de las Matemáticas tras el verano pasado 15.000 euros para renovar su oferta educativa y ahora hacemos un planetario más atractivo para las 30.000 personas que pasan de media y que queremos superar con estas mejoras".

A la presentación también ha acudido la alcaldesa de Huesca y vicepresidenta del Patronato de la Fundación Centro Astronómico Aragonés, Lorena Orduna que ha resaltado "la importancia que tiene para la ciudad el planetario. Era tremendamente adaptar las instalaciones. El planetario tiene que avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad para que siga sumando a la oferta turística de la comunidad.

Por su parte, la directora gerente del Planetario de Aragón, Teruca Moreno, ha señalado que "esta renovación culmina un año de trabajo intenso y coordinado, en el que hemos afrontado uno de los procesos de modernización más relevantes desde la apertura del centro en 2012. Supone un salto decisivo en calidad audiovisual, accesibilidad y sostenibilidad.

Con los nuevos proyectores láser, el sistema de sonido envolvente y la mejora energética, ofrecemos experiencias más inmersivas y responsables, reforzando nuestra misión de acercar la ciencia a todos los públicos y consolidar al Planetario como un referente educativo y divulgativo en Aragón".

CAMBIOS EN LAS INSTALACIONES

Las inversiones en el Planetario de Aragón y el Museo de las Matemáticas ascienden a un total de 382.000 euros aportados por el Instituto Aragonés de Fomento.

De esta cantidad, 320.000 han ido destinados a la actualización de la cúpula del Planetario, sustituyendo los anteriores proyectores por dos modernos proyectores láser que ofrecen imágenes "más luminosas, nítidas y realistas".

Además, se han invertido 30.000 euros en placas fotovoltaicas para aportar la energía necesaria para el funcionamiento del centro y otros 15.000 para mejorar la iluminación del hall principal.

Desde su inauguración el 20 de octubre de 2012, por el Planetario de Aragón han pasado unas 400.000 personas, unas 30.000 de media anual. Con las nuevas instalaciones, el objetivo es superar esta media