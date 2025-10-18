Mar Vaquero destaca el valor de la colaboración público-privada en la gala del VIII MotoStudent de MotorLand Aragón

ALCAÑIZ (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha subrayado el valor de la colaboración público privada que hay detrás de la Competición Internacional MotoStudent, que este sábado ha celebrado en el circuito alcañizano de MotorLand Aragón la gala de entrega de premios de su octava edición en la que han participado 80 equipos.

Ese "esfuerzo", compartido por empresas, universidades y el propio Ejecutivo autonómico, ha multiplicado por cuatro el número de participantes que concurrieron en su estreno y ha confirmado el evento, según ha destacado Vaquero, como un "gran semillero de talento, la tecnología y la innovación" en el que ingenieros universitarios llegados de cuatro continentes han plasmado sus conocimientos en la competición pura y dura.

La vicepresidenta ha visitado las instalaciones del circuito bajoaragonés junto al presidente de MotorLand Aragón, Manuel Blasco, y ambos han podido presenciar de cerca el desempeño de los jóvenes ingenieros y la "oportunidad" que para todos ellos supone esta competición. "Las empresas tienen la oportunidad de ojear y posteriormente también incorporar a sus equipos a los estudiantes, que demuestran aquí muchísimo esfuerzo, implicación e ilusión y que tienen un gran potencial y nosotros también eso lo tenemos que cuidar", ha comentado Vaquero.

Una valoración que ha secundado el también consejero Manuel Blasco, para quien los participantes del MotStudent "pueden ser en el futuro inmediato los ingenieros de los grandes equipos del Mundial de MotoGP o de Superbikes y eso es un orgullo para Technopark y para Motorland".

Ese planteamiento forma parte de la apuesta del Gobierno de Aragón por seguir respaldando las iniciativas relacionadas con el motor en Alcañiz: "Es completar un círculo virtuoso desde las grandes pruebas de motociclismo a la formación y ese semillero de talento con los jóvenes universitarios", ha vinculado la vicepresidenta, Mar Vaquero.

Y para ello, considera "clave" el papel de Technopark "como elemento de vertebración y cohesión del territorio en el ámbito de la innovación y la tecnología". En ese sentido, tras años de "trabajo discreto", el Ejecutivo autonómico integra el Parque Tecnológico del Motor de Aragón en el "triángulo virtuoso" que en las tres provincias conforman Walqa, en Huesca, y el futuro DAT Alierta, en Zaragoza.