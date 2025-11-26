Mar Vaquero sostiene que Pilar Alegría "está anclada en el pasado" al cuestionar los centros de datos

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha asegurado que la ministra de Educación, Deporte y FP además de Portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, "está anclada en el pasado" al cuestionar la flata de planificacion de los centros de datos que se construirán en la comunidad autónoma aragonesa.

Vaquero ha explicado que el Gobierno autonómico ha decidido que "Aragón tiene que vivir su presente impulsando, construyendo, junto con empresas, generando ecosistema, todas las inversiones que quieran venir, mirando al futuro", en contraposición a la portavoz del Gobierno de España, que "está todavía anclada en el futuro", ha reiterado.

En rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha indicado que mientras el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, encabeza esa delegación con empresas para ir a Estados Unidos y ver el desarrollo de los centros de datos, donde la tecnología ha tenido su gran despliegue y ha ido a comprobar el futuro que se construye en Aragón, "Pilar Alegría sigue estando en el pasado, cuestionando con argumentos ya incluso superados, y poniendo también además en cuestión la apuesta tan importante por el talento aragonés y por ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes".

Al respecto, se ha referido a que cuando Alegría fue consejera de Universidad "veía cómo emigraban jóvenes aragoneses que se formaban aquí a otras comunidades autónomas o a otros países, pero ahora el Gobierno de Aragón está apostando porque nuestros jóvenes tengan oportunidades, tengan la posibilidad de formarse en los perfiles que van a demandar estas empresas, no solamente las tecnológicas, sino todas aquellas que ya hay en Aragón y que, sin duda alguna, van a ser más competitivas con la innovación y con la tecnología".

Esta forma de proceder hará, "además que incluso otros jóvenes de otras comunidades autónomas vengan para el desarrollo de estos proyectos.

A su parecer, los argumentos de Alegría son "ese pasado gris", mientras que el trabajo que está haciendo el Gobierno de Aragón es de "ilusión, de compromiso y de futuro para Aragón y para nuestros jóvenes", ha zanjado.