Mar Vaquero: "The Wave señala el futuro de Aragón, la oferta tecnológica y profesional de los próximos años"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, durante una entrevista concedida a Europa Press. - RAMON COMET

Este evento, que celebrará su tercera edición del 14 al 16 de abril, es el "alma" del proyecto de la comunidad autónoma

El "valor" de los centros de datos para la región se mostrará en un nuevo espacio ubicado en Mobility City

ZARAGOZA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones, Mar Vaquero, se ha referido a The Wave como el evento que ha de señalar "el futuro de Aragón, el que pueden tener muchos de nuestros jóvenes y la oferta tecnológica y profesional de los próximos años" en la comunidad autónoma.

The Wave se celebra los días 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza y alcanza su tercera edición como referente en el circuito de grandes congresos tecnológicos en España. Tras lograr récord de asistentes en 2025, con 15.000 personas, su objetivo en esta ocasión es "consolidar esa gran afluencia, ese interés despertado en las empresas y conectar a los jóvenes con el futuro".

Así lo ha afirmado Mar Vaquero en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha trasladado que The Wave es un "claro reflejo de lo que está viviendo al sociedad aragonesa, una gran ola que cuanto más avanza, cada vez que pasa una edición, crece en fuerza y al llegar a la orilla, a la celebración --del evento--, deja un clara huella del legado que queremos transmitir a las próximas generaciones".

Por ello, el reto del Gobierno de Aragón va más allá de la atracción de inversiones, que suponen ya 70.000 millones en tecnológicas, y pone el foco en la formación. "Ha habido una importante apuesta por incrementar plazas universitarias en perfiles tecnológicos, pero también reforzamos la FP para ofrecer oportunidades a miles de jóvenes que están empezando a ver factible un futuro profesional", ha expresado Vaquero.

En esta línea, The Wave sirve para generar inquietud entre los jóvenes. Además de las tres jornadas del congreso se impulsan otras iniciativas como los 'hackatones', que este año se han extendido a las tres provincias. "En ellos --los jóvenes-- tenemos nuestro futuro y queremos ofrecerles la posibilidad de que sepan que en Aragón tendrán oportunidades", ha apuntado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones.

"Es importante que salgan, se formen y conozcan muchos otros lugares, pero también tienen que saber que no tienen la necesidad ya de marcharse a otras comunidades autónomas con una aspiración profesional, sino que en Aragón tiene esas oportunidades", ha expresado, para recalcar que The Wave será el "escenario en el que van a estar en contacto con otras empresas".

Además, en esta tercera edición se organiza el Torneo Nacional de Debate, que reunirá durante el congreso a 24 equipos procedentes de distintos puntos de España, integrados por centros educativos y asociaciones de debate de primer nivel, orientado al desarrollo de competencias clave para el siglo XXI.

Sobre los temas a debate, Vaquero ha mencionado como claves el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial. Sobre la IA, ha recordado que ha sido "puntal" en las anteriores ediciones de The Wave, asemejando su expansión a avances como el fuego, la electricidad o internet, puesto que "va a transformar el conjunto de la sociedad".

UN PROYECTO DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL ARAGONÉS

A juicio de la vicepresidenta, The Wave ha conseguido posicionarse entre los eventos tecnológicos más importantes de España, colocando a Aragón "en el lugar que le corresponde por haber tenido la capacidad de atraer inversiones que hace unos años eran impensables".

De hecho, The Wave ha traspasado la dimensión autonómica para alcanzar la nacional e internacional: "Ya no es solo un proyecto del Gobierno de Aragón, sino que es de comunidad, del ecosistema empresarial aragonés".

En este punto, ha agradecido la confianza de empresas que confiaron en el congreso The Wave en su primera edición: "Hiberus, Integra, Fundación Ibercaja e Ibercaja nos ayudaron a poner en marcha este proyecto como empresas locales, además de dos gigantes tecnológicos, Amazon y Microsoft, que han ayudado a generar esa confianza y a tener proyección internacional".

Ha asegurado la también consejera de Economía que ese proyecto de "Aragón imparable" iniciado en 2023 "va a continuar" y lo hará con la tecnología como sector clave que servirá, asimismo, para impulsar a otros que han sido protagonistas en la economía regional, desde el agroalimentario al logístico o el de la automoción.

Por tanto, se ha mostrado convencida de que Aragón continuará en esta nueva legislatura como "motor de inversiones": "No solo van a venir empresas, sino que para nosotros un propósito muy importante es que las empresas locales puedan incorporarse a esa cadena de valor, porque son las que realmente han hecho atractivo el territorio con su talento y apuesta por la innovación".

"La tecnología tiene que ser una herramienta que permita a las empresas aragonesas ser más competitivas, incrementar su productividad y poder seguir generando puestos de trabajo que, a la vez, sean más cualificados", ha resumido Vaquero.

NUEVO ESPACIO PARA CENTROS DE DATOS

De cara a esta tercera edición, The Wave mantiene el número de días del congreso, tres --del 14 al 16 de abril--, y el último abrirá sus puertas a toda la ciudadanía.

El espacio del Palacio de Congresos volverá a distribuirse en Planet Zero, centrado en los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, concebido como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel; Expo Horizon, un área expositiva donde las empresas presentarán soluciones concretas y aplicables; y un escenario exterior que cobrará más protagonismo que nunca, ofreciendo experiencias únicas al finalizar cada jornada.

No obstante, habrá una incorporación: el Pabellón Puente de Zaragoza --Mobility City de Fundación Ibercaja--, que se dedicará a los centros de datos. Esta ampliación en The Wave, ha dicho, contribuye a proyectar a Aragón como "foco de talento, de desarrollo tecnológico y de la innovación".

"Queremos hacer tangible el futuro que los centros de datos van a suponer en Aragón. The Wave quiere ser un evento que genere conversación tecnológica para que sea permeable a todos los aragoneses", ha manifestado Vaquero, quien ha insistido en la oportunidad que significará este evento y, en concreto, el espacio específico en Mobility City, para dar a conocer a las empresas aragonesas la posibilidad de formar parte del ecosistema de este creciente sector de los centros de datos en la comunidad autónoma.

JAPÓN, PAÍS INVITADO

Japón será el país invitado en la próxima edición de The Wave: "Es un referente tecnológico, con empresas muy importantes que van a estar presentes y harán posible desarrollar sinergias y establecer contactos", ha aseverado Vaquero, citando a NTT Data o SoftBank.

Al país nipón, la vicepresidenta en funciones lo ha calificado como "paradigma de trabajo a lo largo de los años y décadas" y le ha reconocido su capacidad para "situar en el ecosistema internacional a empresas con gran relevancia y generadoras de impacto".

Otro atractivo que suma The Wave es la intervención de Jordi Wild, el día 16 de abril, como "broche de oro" de la edición, según Vaquero, creador de contenido y divulgador del que ha destacado su "capacidad de comunicar y transmitir y llegar a miles de personas con un mensaje que genera impacto en la sociedad y en los jóvenes".

"The Wave es el alma y el propósito del proyecto del Gobierno de Aragón y es importante que prescriptores como Jordi Wild puedan comprobar que ese es el sentimiento que hay a lo largo de los días que se celebra --el evento-- y la capacidad de conexión", ha apostillado.

Así, Vaquero espera que tanto las novedades que se incorporan como la ampliación de espacios allanen el camino a la cuarta edición, apoyándose también en los 250 ponentes confirmados para difundir el contenido.